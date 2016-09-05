Ставрополь, 5 сентября, 2016, 21:08 — ИА Регнум.



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65% участников соцопроса в Ставрополе высказались за возвращение прямых выборов городского мэра. Об этом заявили 5 сентября на пресс-конференции в Ставрополе кандидаты в думу Ставропольского края от партии «Справедливая Россия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

Кандидат Сергей Горло сообщил, что 17 августа был открыт сбор подписей в поддержку прямых выборов главы города.

«За две с половиной недели мы собрали более 11 тысяч подписей конкретных граждан. Это те люди, которые реально готовы подтвердить своё волеизъявление», — сказал он.

Сбор подписей продолжится вплоть до выборов до 18 сентября. После чего результаты опроса планируется использовать для юридического возврата прямых выборов глав администраций городов.

Во время регионального референдума партийцы намерены поставить вопрос об отмене норм действующего краевого закона о местном самоуправлении, запрещающего прямые выборы глав городов и районов.

«Сейчас в городских округах края есть только один избранный мэр — в Железноводске. В остальных главы администраций являются, по сути, назначенцами», — рассказал кандидат в региональный и федеральный парламент от партии Кирилл Кузьмин.

Он добавил, что в городах Кавминвод, Невинномысске и других, как и в Ставрополе, люди заявляют о желании вернуть выборы глав городов.

Согласно данным о численности населения Ставрополя в 2016 году, в городе проживает около 430 тыс. человек. Обычно реальная цифра превышает данные переписи, поскольку в городе находится множество вузов, в которых обучаются студенты из других регионов. Студенты проживают также в Ставрополе (на съемных квартирах, или приобретенных в собственность).

Напомним, что с 31 марта 2016 года на Ставрополье законодательно введен принцип избрания глав районов и городских округов только депутатами из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Для сельских и городских поселений предусмотрен выбор: прямые муниципальные выборы или выборы главы представительным органом из числа предложенных конкурсной комиссией кандидатур.