Йошкар-Ола, 5 сентября, 2016, 21:06 — ИА Регнум. В Марий Эл по итогам августа наблюдается дефляция на все товары и платные услуги в размере 0,2%. С начала года потребительские цены в республике выросли на 3,8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Дефляция зафиксирована при наблюдении всех групп товаров от 0,1% до 0,5%. Подорожали только непродовольственные товары — за месяц на 0,5%.

С начала года максимальный темп роста цен зафиксирован в группе алкогольных напитков — 6%. Показатель продовольственной инфляции без учета алкогольных напитков составил 3,1%. Непродовольственные товары подорожали на 4,4%, услуги — на 3,2%.

Лидером роста цен на территории республики в августе стали лимоны, подорожав на 15%. Стоимость ряда продовольственных товаров выросла на 2−3%: консервы мясные, рыба соленая, маринованная и копченая, маргарин, сыры сычужные твердые и мягкие, овощи натуральные консервированные, сахар-песок, зефир, пастила, жевательная резинка, перец черный горошком, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, бараночные изделия, крупы овсяная и перловая, сливочное мороженое при расчете за кг, а также апельсины.

На 1% подорожали говядина (кроме бескостного мяса), окорочка куриные, мясокопчености, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, сливочное масло, молоко сгущенное с сахаром, консервы фруктово-ягодные для детского питания, овсяные хлопья «Геркулес», вермишель и груши.

В группе текстильных непродовольственных товаров наиболее значительно выросла цена на ранец, рюкзак для школьников — на 8%, носки мужские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи — на 6%, кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи подорожали на 5,6%, также в диапазоне 2−4% подорожали сезонная одежда и обувь для мужчин женщин и детей, в особенности, школьного возраста.

На 3% в течение месяца подорожало газовое моторное топливо, при этом цена автомобильных бензинов практически не изменилась.

В сфере услуг ЖКХ на 4,3% выросла стоимость услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (включая взнос на капитальный ремонт) при расчете за кв метр площади, на 2,3% подорожало горячее водоснабжение.

Кроме того, в августе на 5,6% увеличилась стоимость билета в баню (общее отделение) и на 3,5% цена билета в кинотеатр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в среднем по России в августе инфляция оказалась на нулевом уровне. В предыдущем месяце годовая инфляция затормозилась, хотя по итогам июля она составила 7,2%.

В 34 субъектах РФ потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,1−0,5% в результате снижения цен на продукты питания. Так, в республиках Северная Осетия-Алания и Тува, Ставропольском крае, Калининградской области при общем снижении потребительских цен на 0,3−0,5% продукты питания стали дешевле на 1,8−1,9%.