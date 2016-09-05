Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать «нормандский формат». Об этом глава Российского государства заявил сегодня, 5 сентября, на пресс-конференции «на полях» саммита «Большой двадцатки» в китайском городе Ханчжоу.

Переговоры в «нормандском формате» в Минске. 2015

Путин заявил, что встречи в «нормандском формате» должны вести к улучшению ситуации на Украине. Кроме «нормандского формата», нет другого варианта урегулирования украинского конфликта. При этом Путин подчеркнул, что встречи должны вести к улучшению ситуации, а переговоры ради переговоров никому не нужны.

Что касается несостоявшейся трехсторонней встречи лидеров России, Германии и Франции, то она не состоялась только из-за внутриполитической ситуации в ФРГ.