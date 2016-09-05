Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после саммита G20 в Китае посетит Самарканд, чтобы почтить память умершего президента Узбекистана Ислама Каримова, рассказал глава российского государства на пресс-конференции 5 сентября.

kremlin.ru Владимир Путин и Ислам Каримов

«Думаю, что я завтра обязательно заеду для того, чтобы поклониться», — сказал Владимир Путин. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что поездка Владимира Путина будет частной.

Напомним, президент Узбекистана скончался 2 сентября после перенесённого инсульта в возрасте 78 лет от остановки сердца. Российскую официальную делегацию на его похоронах в Самарканде возглавляет премьер-министр России Дмитрий Медведев.