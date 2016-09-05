Минск, 5 сентября, 2016, 20:42 — ИА Регнум.



Roman Poulvas Флаги Белоруссии и России

Первый замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко 5 сентября встретился с госсекретарём Союзного государства Григорием Рапотой, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития Союзного государства, а также подготовка к предстоящим заседаниям Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства на уровне первых вице-премьеров двух стран и Совета министров Союзного государства», — сообщило министерство о подробностях встречи.

Постоянный комитет Союзного государства о переговорах не информирует вовсе. Телерадиовещательная организация Союзного государства сообщает о новостях, последняя из которых датирована 22 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Союзное государство Белоруссии и России искусственно сдерживается в своём развитии, на что обратили внимание представители общественности, учредившие 20 августа гражданскую инициативу «Союз». Противники постсоветской евразийской интеграции в целом и российско-белорусского единства в частности пользуются низкой информированностью граждан, спекулируя на проблемных вопросах и предлагая внешне более привлекательные альтернативы. До сих пор Союзное государство не стало полноценным государством, у него нет даже символики.