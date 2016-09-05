Москва, 5 сентября, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила к разработке нового транспортного корабля повышенной грузоподъемности, сообщает квартальный отчет корпорации.

mil.ru Старт космической ракеты

Работы проводятся с целью совершенствования транспортно-технического обеспечения российского сегмента Международной космической станции.

Новый корабль позволит обеспечить годовые потребности российского сегмента МКС за три запуска, в то время как используемые сейчас грузовые корабли типа «Прогресс» требуют до четырех запусков в год. Корабли типа «Прогресс МС» способны взять на борт не более 2600 кг грузов, сообщается на сайте РКК «Энергия». Использование нового грузового корабля позволит существенно снизить стоимость доставки грузов на станцию.

Эскизное проектирование нового космического корабля повышенной грузоподъемности будет завершено в декабре 2016 года. Необходимость создания нового корабля назрела после создания ракеты-носителя «Союз-2.1б», способной выводить на орбиту более крупные корабли с повышенной грузоподъемностью.