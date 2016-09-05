Челябинск, 5 сентября, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Одиночный пикет у здания Законодательного собрания Челябинской области активисты движения «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) проведут во вторник, 6 сентября, с 12:30 до 14:00 по местному времени. Цель пикета — потребовать отозвать сенатора Цепкина, поддержавшего, по мнению участника пикета, федеральный закон №323-ФЗ, известный как «закон о шлепках», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в родительской организации.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Олег Цепкин (слева) и Ирина Гехт

Принятый в июле 2016 года федеральный закон № 323-ФЗ возмутил родительскую общественность. Теперь за шлепок ребёнку родитель или родственник могут быть привлечены к уголовной ответственности и посажены за решётку на два года. При этом за аналогичный поступок «не родственнику», в том числе и просто постороннему человеку, будет выписан административный штраф или присуждён арест сроком до трёх месяцев.

В ответ на принятый закон родительская общественность на протяжении двух месяцев проводит по всей России сбор подписей в адрес президента с требованием отменить закон.

Отметим, сенаторы от Челябинской области Олег Цепкин и Ирина Гехт не воспрепятствовали принятию законопроекта, вводящего уголовную ответственность близким людям в кругу семьи за шлепки. Олег Цепкин голосовал за принятие, а Ирина Гехт при голосовании воздержалась.

Напомним, против антисемейных инициатив активно выступают «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), Ассоциация родительский комитетов и сообществ (АРКС), Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сенатор Елена Мизулина, Уполномоченный по правам детей Павел Астахов.