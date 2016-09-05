Санкт-Петербург, 5 сентября, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Партия «Родина», в выборке подписей избирателей которой было выявлено 10,8% брака, все-таки может быть допущена на выборы в Законодательное собрание Ленинградской области. Об этом сегодня, 5 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Избирательной комиссии 47-го региона Владимир Журавлев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы — копия

В ходе заседание рабочей группы Центральной избирательной комиссии, на которой сегодня рассматривался вопрос о регистрации списка партии «Родина» в парламент Ленобласти, было принято решение о допуске партии на выборы, невзирая на превышение 10%-ного лимита брака в выборке подписей избирателей.

По словам главы Леноблизбиркома, в своей жалобе партия говорила о неясности формулировки «установочные данные» (имеются ввиду данные паспортов), из-за чего, по их мнению, нельзя было признавать подписи недействительными.

«Мы, принимая решение, имели полую уверенность в обоснованности этого решения. В выборке подписей был обнаружен брак: у большого числа граждан был неверно указан номер паспорта, место жительства, то есть, человека «придумали». Рабочая группа все же сочла, что брак маленький. Однако Элла Памфилова (глава ЦИК, — прим.ред.) в ходе видеоконференции отметила, что решение неоднозначное, принималось не единогласно», — отметил Владимир Журавлев.

Официально решение по допуску партии на выборы ЦИК примет 7 сентября.

Таким образом, за места в парламенте Ленинградской области смогут побороться шесть партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и партия «Родина».

На выборы не попадет «Партия Великое Отечество», «РОТ Фронт», «Союз Труда», «Коммунисты России» и «Казачья партия». Партия «РОТ-Фронт» также пыталась отстоять свое право участвовать в выборах, однако ЦИК подтвердил отказ в регистрации.

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Выборы в Заксобрание Ленобласти шестого созыва пройдут вместе с выборами в Госдуму, по смешанной системе. Выборы в заксобрание пятого созыва проходили 4 декабря 2011 года по смешанной системе. Из 50 избранных парламентариев 26 были депутатами Законодательного собрания четвертого созыва. В парламенте представлены четыре фракции: «Единая Россия» (31 депутат),"Справедливая Россия» (восемь), КПРФ (пять) и ЛДПР (четыре).

Новый состав будет работать по другой структуре: вместо пяти заместителей будет один вице-спикер, число постоянных комиссий сократится с 13 до 11. На постоянной основе с заработной платой будет работать только половина народных избранников.