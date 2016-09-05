Ханты-Мансийск, 5 сентября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Трех сотрудников департамента экономического развития ХМАО, а именно отдела лицензионного контроля, подозревают во взяточничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Югре.

Павел Федотов. Взяточник

По версии следствия, чиновники департамента с июня по сентябрь получили через посредника вознаграждение на общую сумму 500 тыс. рублей. Деньги якобы передал представитель одной из коммерческих организаций Ханты-Мансийска за изготовление лицензии на право осуществления деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов. Посредник был задержан на месте возможного преступления 1 сентября.

Кроме того, чиновников подозревают в том, что они недавно получили от представителей ряда коммерческих организаций, расположенных на территории Пыть-Яха, Нефтеюганска и Нефтеюганского района взятки порядка 350 тыс. рублей за укрывательство нарушений реализации алкогольной продукции, выявленных в ходе выездных проверок.

Уголовное дело в отношении чиновников возбуждено по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Они заключены под стражу по решению суда. Заведено уголовное дело и на подозреваемого в посредничестве.

«Мы будем всячески содействовать следствию, — отреагировала на громкое задержание чиновников директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко. — В органах власти не должны и не будут работать люди, склонные к коррупции».