Нижний Новгород, 5 сентября, 2016, 20:07 — ИА Регнум. В Нижегородской области около 80% детей имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Об этом заявила председатель региональной общественной организации «Нижегородский совет женщин» Наталья Маркова по итогам исследования, проведённого в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Чкаловске и городе Бор.

Алексей Венецианов. Крестьянские дети в поле

«Это и плоскостопие и плоско-вальгусная деформация стоп и сколиоз. За редким исключением, практически каждый ребенок нуждается в ортопедических изделиях, — говорит Маркова. — В Нижнем Новгороде работали в лицее №40, на Бору — в православной гимназии, в Дзержинске проводили обследования ребят из спортивной школы и из детского дома, в Чкаловске — заехали в социальный центр. Столкнулись с тем, что желающих попасть в группу на скрининг-обследование гораздо больше, чем мы запланировали. Это в первую очередь говорит о том, что тема востребованная».

Так, по результатам работы в городе Бор плоскостопие было выявлено у 31% обследованных детей, плоско-вальгусная деформация стоп — у 53%. Патология позвоночника в виде сколиоза 1−2 степени выявлена у 16% обследованных детей.