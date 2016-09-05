Минск, 5 сентября, 2016, 20:00 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Бацька

России выгодно, чтобы отношения официального Минска с «Европой» нормализовались. Об этом 5 сентября заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Комментируя проблемы поставок из России в Белоруссию нефти и газа, Макей заявил о «жизненной необходимости» нормализации отношений с Евросоюзом и США. Он призвал не смешивать вопросы внешней политики и экономики, охарактеризовав длящийся с 2015 года «газовый спор» Минска и Москвы как «спор между субъектами хозяйствования».

«И еще раз повторюсь, я не думаю, что кто-то в России будет связывать политические вопросы с сугубо экономическими вопросами. Хотя, соглашусь, что некоторые журналисты, некоторые деятели и в Белоруссии, и в России говорят о том, что политическая подоплека якобы присутствует», — цитирует Макея пресс-служба МИД Белоруссии.

«И более того, я думаю, что и для России, особенно в нынешний период наличия каких-то проблем в отношениях с Европейским союзом, тоже выгодно, чтобы у Белоруссии были нормальные отношения с Европой, Соединенными Штатами Америки и другими крупными державами. Потому что в рамках, возможно, недостаточного диалога появляется дополнительный канал для того, чтобы мы какие-то вещи доносили», — заявил глава МИД постсоветской республики по итогам второго заседания Консультативного совета по делам белорусов зарубежья.

Как сообщало ИА REGNUM, в межвоенный период лимитрофы наперебой предлагали великим державам свои посреднические услуги, пытаясь сохранить «суверенитет и независимость». Вторая мировая война, завершившаяся 2 сентября 1945 года, радикально переформатировала геополитическое пространство Европы, которую в постсоветских республиках отождествляют исключительно с Евросоюзом.