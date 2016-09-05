Ставрополь, 5 сентября, 2016, 19:54 — ИА Регнум.



26.мвд.рф Полицейский автомобиль

И.о. прокурора Ставропольского края взял под особый контроль расследование дела о нападении на двух полицейских, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

В прокуратуре также уточнили время и место нападения на полицейских. Это произошло 4 сентября около 20:30 возле пресечения улиц Гастелло и Первомайской Ставрополя.

Житель Ставрополя ранил из огнестрельного оружия двух сотрудников вневедомственной охраны Ставрополя, когда они попросили у него предъявить документы.

Вскоре удалось предполагаемого стрелка задержать по разнарядке в лесном массиве в районе дачных участков.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух сотрудников батальона полиции управления вневедомственной охраны Ставрополя с применением огнестрельного оружия и причинением огнестрельных ранений различной степени тяжести.