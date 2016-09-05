Воркута, Коми, 5 сентября, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» (далее — ЗАО «КЭС» (реорганизовано, правопреемником является ПАО «Т Плюс»), подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

ru.torange.biz Коррупция

По данным следствия, в течение 2007−2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО «КЭС» и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (в настоящее время являющимся фигурантами уголовного дела о преступном сообществе Гайзера) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми. Деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 млн рублей.

Также, согласно имеющей договоренности, 38% акций ОАО «Коми энергосбытовая компания» стоимостью не менее 100 млн рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО «КЭС» оффшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок перешли в собственность оффшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми.

В настоящее время в Москве в офисах ПАО «Т Плюс» и иных аффилированных с ним компаний при поддержке оперативных сотрудников УФСБ по Республике Коми и ФСБ России проводятся обыски, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что воркутинская энергосистема за последние годы почти не модернизировалась, а аварийность на теплоцентралях повысилась в разы заявил врио главы Республики Коми Сергей Гапликов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним также, что как ранее сообщало, всего в «деле Гайзера» 19 фигурантов — это предполагаемые руководители и участники преступного сообщества. Под стражей в следственном изоляторе находятся бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, его бывший заместитель Алексей Чернов, экс-заместитель председателя правительства региона Константин Ромаданов, бывший сенатор Евгений Самойлов, бывший спикер парламента Коми Игорь Ковзель и предприниматель Валерий Веселов и тд.

Следствие считает, что Гайзер с сообщниками организовали схему хищения государственных активов, пока ущерб, нанесенный республике, оценивается в 1,1 млрд рублей. По версии силовиков, фигуранты дела через «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» получили контроль над 23 наиболее рентабельными предприятиями с государственным участием, после чего через подконтрольные юридические лица выводили государственные активы в офшоры.