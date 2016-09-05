Москва, 5 сентября, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Министерство юстиции Российской Федерации внесло «Аналитический центр Юрия Левады» («Левада-центр») в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

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Сообщается, что в ходе внеплановой проверки было установлено, что «Левада-центр» выполняет функции иностранного агента.

Напомним, «Левада-центр» — это негосударственная организация, которая проводит собственные и заказные социологические исследования. В России это один из крупнейших социологических центров.

Стоит отметить, что в 2013 году «Левада-центр» уже получал предупреждение от прокуратуры. Тогда центр решил отказаться от иностранного финансирования.

Теперь «Левада-центру» нужно будет зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще 11 июля Движение «Антимайдан» направило в Минюст РФ требование проверить исследовательскую организацию «Левада-Центр».

В сообщении на официальном сайте движения отмечалось, что в 2012 году «Левада-центр» получил почти $116 тыс. за выполнение заказов Минобороны США. Таким образом, «Левада-центр» нарушил закон «Об иностранных агентах», считает «Антимайдан».

В качестве посредника между Пентагоном и «Левада-центром» выступил Висконсинский университет. Задание было изучить общественное мнение в Москве и Московской области. В частности речь шла о мониторинге общественного мнения по поводу США, Украины, международных проблем.

Напомним, закон об НКО — «иностранных агентах» был принят летом 2012 года. Он обязывает НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус «иностранных агентов» с последующим занесением в специальный реестр.

НКО — «иностранные агенты» обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусматривается штраф. В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но в начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр.

Согласно документу, Минюст может принудительно включать в реестр НКО — «иностранных агентов» организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Данное решение ведомства можно обжаловать в суде, передает ТАСС.