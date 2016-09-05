Челябинск, 5 сентября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Свой взгляд на Челябинск, на фото-выставке собственных работ «Ночной Челябинск глазами фотографа», представил фотограф-дизайнер челябинец Валерий Посельский, в рамках фестиваля «Челябинск читающий», посвященного 280-летию города, передает корреспондент ИА REGNUM.

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О целях фотовыставки, художественном жанре и способе самовыражения корреспонденту ИА REGNUM рассказал автор фото-выставки Валерий Посельский.

«После спонтанного участия в двух «Фотосушках», выставках фото под открытым небом у Челябинской областной универсальной научной библиотеки, поступило предложение принять участие в акции «Челябинск читающий». При подготовки работ для второй «Фотосушки» оставалось одно печатное место и один из организаторов выставки, фотограф Сергей Коляскин, выбрал первую попавшуюся мою работу и предложил поучаствовать. Совершенно неожиданно для меня, она заняла первое место в номинации «Город». Именно городской тематикой и обусловлено решение поучаствовать в проекте на Кировке», — сообщил фотограф Валерий Посельский.

Для выставки были отобраны 22 работы, условно объединенные темой вечернего и ночного Челябинска. Автор считает, что участие в данном мероприятии, это показ Челябинска с точки зрения, отличного от бытующего мнения, что «город наш, якобы, никуда негодный, что смотреть у нас не на что, нет ничего хорошего», а кругом лишь грязь и неустроенность. «Всмотритесь внимательнее, вы увидите массу интересного и позитивного», — предлагает Валерий.

Все работы фото-выставки «Ночной Челябинск глазами фотографа», мастер делит на два вида: «чистые» фотографии и специально обработанные с помощью комбинированного применения различных фильтров, плагинов и отдельных специальных программ.

«Вечерние и ночные виды часто снимаю со штатива, на длительных выдержках. Очень нравится комбинировать изображение из нескольких кадров. Одна из таких работ, которая была на выставке — «перекрёсток проспекта Ленина и улиц Цвиллинга». Было отснято более 70 кадров с одной точки, с выдержкой от 4-х до 6-ти секунд, а при создании было использовано 36 снимков, с каждого из которых брались те или иные детали изображения», — поделился фотограф.

Однако, как отметил специалист, всё же на первом месте не технические параметры, а содержание снимка, сюжет и свет.

«Снимаю город снизу, сверху, сбоку, из-за угла (смеётся). Иногда удаётся поснимать с высоток. Почти никогда не расстаюсь с камерой, стоит только оставить её дома и обязательно на глаза попадётся какой-нибудь интересный сюжет. Я выискиваю, высматриваю, снимаю и пытаюсь показывать позитивный Челябинск, хочу чтобы горожане взглянули на свой город другими глазами. Чтобы учились смотреть и умели видеть хорошее, а не только плохое», — делится Валерий Посельский

Валерий Посельский родился в Челябинске в 1961 году. В данный момент фотограф-дизайнер работает специалистом в типографии. Фотография — одно из хобби мастера, которую он считает всего лишь одним из инструментов художника.

Кроме этого, автор ведет интернет-группу в социальной сети «Хороший Челябинск», в которой собирает и показывает изображения позитивного Челябинска различных авторов: фотографов, художников и просто хороших челябинцев. На август 2016 года количество фотографий в группе превышает 1200 изображений.