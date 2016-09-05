Киров, 5 сентября, 2016, 19:42 — ИА Регнум. В Кировской области разгорается новый коррупционный скандал на правительственном уровне. СК РФ подозревает исполняющего обязанности министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области Павла Ануфриева в хищении денежных средств в особо крупном размере.

publicdomainpictures.net Хищение

В настоящее время чиновник задержан и помещен под домашний арест.

Следователи полагают, что в 2010—2011 годах, будучи главой департамента развития предпринимательства и торговли Кировской области, Ануфриев дал незаконное указание директору фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны, перевести находящиеся в пользовании фонда денежные средства в размере 1,2 млн рублей по фиктивному договору на расчетный счет одной из организаций.

По данным следствия, Ануфриев объяснил свое распоряжение тем, что данная сумма необходима для выполнения работ, направленных на разработку и реализацию муниципальной целевой программы. Однако в дальнейшем денежные средства просто были присвоены чиновником.

Кроме того, обвиняемый пообещал оказать со своей стороны, а также со стороны возглавляемого им департамента, покровительство с целью сокрытия преступления.

В настоящее время чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч.4 ст. 160 УК РФ («Организация хищения денежных средств в особо крупном размере»). По месту его жительства и в рабочем кабинете проведены обыски. Сам Ануфриев в ходе допроса полностью признал вою вину в совершении преступления и дал признательные показания.

В настоящее время следователи следственного управления проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление полной доказательственной базы. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителя регионального управления СК РФ.

Это уже второй крупный коррупционный скандал в Кировской области за несколько последних месяцев. Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года при получении крупной взятки был задержан, а в дальнейшем арестован губернатор Никита Белых.

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Позже Белых был отстранён от должности президентом РФ в связи с утратой доверия.

В настоящее время Васильев начал обновлять кадровый состав регионального правительства, избавляясь от руководителей министерств и ведомств, работавших при Белых.