Курган, 5 сентября, 2016, 19:32 — ИА Регнум. В Зауралье перед судом предстанет участник банды, занимавшейся похищением людей на территории Курганской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры России.

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По версии сотрудников СКР, подозреваемый с января 2010 года по июнь 2012 года вместе с подельниками с целью вымогательства, с применением насилия и оружия, насильно лишал свободы людей в Кургане и Варгашинском районе области.

Также в составе банды он совершил нападение на жительницу Тюмени. Подозреваемые, как сообщают в Генпрокуратуре, проникли в ее жилище и похитили имущество общей стоимостью 60 тыс. рублей.

В августе 2012 года данный гражданин и другие участники банды совершили разбойное нападение на жителя Челябинска, находившегося в служебной командировке и временно проживавшего в придорожном комплексе «Постоялый двор» на 226 км автодороги «Иртыш» в Юргамышском районе Курганской области. Используя огнестрельное и холодное оружие, он и другие члены банды проникли в гостиничный номер, избили потерпевшего и похитили у него денежные средства в размере 180 тыс. рублей.

Кроме того, как уверено следствие, гражданин участвовал с сообщниками в других преступлениях. В декабре 2013 года он был объявлен в федеральный, а в октябре 2014-го — в международный розыск. В марте 2015 года обвиняемый был задержан в Армении и в июне того же года экстрадирован в Россию.

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина России Саяда Степаняна, который обвиняется по ч. 2 ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), пп. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), пп. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Материалы уголовного дела направлены в Курганский областной суд. В настоящее время там же рассматриваются уголовные дела в отношении других участников преступной группировки, похищавшей людей.

Напомним, в июне этого года в Курганской области другие похитители людей. Руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Александра Комарова, его подчиненного Мансура Шакирова и соучастника Вячеслава Плаксина обвинили ещё и в использовании рабского труда. Суд установил, что с сентября 2006 года по октябрь 2012 года Комаров, Шакиров и Торос Котанджян принуждали людей к безвозмездным работам. Они забирали у потерпевших мужчин паспорта и насильно заставляли бесплатно выполнять тяжелые сельскохозяйственные работы в крестьянско-фермерском хозяйстве «Комаров А.С.» в селе Долговка Куртамышского района Курганской области. При отказе от выполнения работ или попытке побега осужденные избивали потерпевших. Кроме того, Вячеслав Плаксин совместно с Торосом Котанджяном принимал участие в похищении женщины.

В ходе следствия по делу потерпевшими признано более 20 человек. В октябре 2012 года деятельность преступной группы была разоблачена после побега одного из «рабов». Потерпевший попытался пересечь государственную границу России и Казахстана. «Рабовладельцы» были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», ч.2 ст. 127.2 УК РФ «Использование рабского труда», ч.2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека». В отношении бывшего подчиненного Александра Комарова — Тороса Котанджяна в суде уголовное преследование прекращено в связи с его смертью. Приговором суда Александру Комарову назначено наказание в виде восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мансуру Шакирову судом назначено наказание в виде семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Вячеславу Плаксину — пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.