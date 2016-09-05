Владикавказ, 5 сентября, 2016, 19:20 — ИА Регнум. В высшем органе законодательной власти Северной Осетии начались встречи с внесенными президентом России Владимиром Путиным кандидатами на должность главы республики. Как сообщает 5 сентября корреспондент ИА REGNUM , претенденты поочередно встречаются с членами фракций, чтобы заручиться их поддержкой.

kremlin.ru Вячеслав Битаров

Эксперты и аналитики в Северной Осетии предсказывают победу на предстоящих 18 сентября выборах руководителя региона Вячеславу Битарову, нынешнему временно исполняющему обязанности главы. Депутаты от «Единой России», которые составляют большинство в законодательном органе власти, уже заявили о поддержке его кандидатуры. Единоросы не видят в этой должности другого политика и считают Битарова достойным претендентом на пост главы.

Его соперникам — вице-спикеру парламента, лидеру местных справедливороссов Гарию Кучиеву и председателю комитета по науке и образованию, председателю комитета парламента Елене Князевой, кандидатуры которых также утверждены президентом, будет трудно соперничать с Вячеславом Битаровым. Да и взять на себя управление регионом в период сложной социально-экономической ситуации в республике захочет не каждый. Чтобы соблюсти процедуру выборов высшего должностного лица все три кандидата проводят встречи с парламентариями.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 27 августа внес на рассмотрение парламента три кандидатуры для избрания из их числа главы республики. Всего на пост главы РСО-Алания были предложены кандидатуры семи человек, представителей региональных отделений, которые имеют большой опыт парламентской и партийной работы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Северной Осетии избирается депутатами парламента по представлению президента России. Выборы главы состоятся 18 сентября, в единый день голосования. В этот же день жители республики будут выбирать депутатов в Госдуму РФ, а в пяти муниципальных районах и депутатов в представительные органы власти.