Минск, 5 сентября, 2016, 19:16 — ИА Регнум.



Homoatrox Здание МИД Белоруссии

Замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина 5 сентября приняла посла Литвы Андрюса Пулокаса, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-литовской повестки дня, а также перспективы развития сотрудничества по линии Белоруссия — ЕС», — сказано в кратком официальном сообщении по итогам встречи.

МИД Литвы об итогах встречи не информирует вовсе. Отметим, что отношения официального Минска с ЕС недавно были обсуждены без постсоветских посредников в Потсдаме и в Братиславе.

Как сообщало ИА REGNUM, среди ключевых вопросов диалога Вильнюса с Минском — обеспечение российского и белорусского транзита через Литву, деятельность противников Александра Лукашенко в Вильнюсе, строительство АЭС в Белоруссии неподалёку от Вильнюса. На фоне обострения социально-экономических противоречий в Литве прибалтийские русофобы всё чаще обращаются к теме внешней политики, нагнетая фобии и истерию в литовском обществе, с чем вынуждена считаться часть Союзного государства Белоруссии и России.