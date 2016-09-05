Киров, 5 сентября, 2016, 19:14 — ИА Регнум. В правительстве Кировской области начата кадровая реформа. Решением врио губернатора Игоря Васильева прекращены полномочия заместителя председателя правительства области Дмитрия Матвеева и министра здравоохранения Елены Утёмовой.

kirovreg.ru Игорь Васильев

Новым заместителем председателя правительства, курирующим социальную сферу, станет главный врач областной травматологической больницы, секретарь Общественной палаты Дмитрий Курдюмов.

Кроме того, к исполнению обязанностей заместителя председателя правительства приступил Константин Мищенко, коллега Васильева по работе в Росреестре.

«Это грамотный руководитель с безупречной репутацией, с опытом работы в различных властных структурах, муниципальных, региональных, федеральных. Он будет курировать сферы дорожного строительства и лесной отрасли», — завил Васильев.

Планируется, что количество заместителей председателя правительства будет сокращено как минимум вдвое. Ранее из областного правительства по собственному желанию уволились Сергей Щерчков и Алексей Вершинин, работавшие там еще при Никите Белых.

Одновременно с этим в Кировской области начато формирование губернаторского кадрового резерва. Соответствующее соглашение было подписано между региональным правительством и ФГБУ высшего образования «Вятский государственный университет».

По словам Васильева, кадровый резерв формируется для повышения эффективности управления регионом: «Во власть должны прийти молодые амбициозные люди, которые хотят добиться больших результатов на государственной службе. Выбор опорного вуза для координации этой работы совершенно очевиден, так как его основная задача — готовить кадры для Кировской области, в том числе и управленческие».

Идея формирования губернаторского кадрового резерва поддержана Вятской торгово-промышленной палатой, Союзом машиностроителей, руководителями агропромышленных предприятий, а также ректорами всех кировских вузов.

Подписанное сегодня соглашение предполагает большую системную работу по отбору кандидатов, тестированию как профильных профессиональных знаний, так и личностных, коммуникативных качеств, необходимых для работы в областных и муниципальных органах власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Васильев возглавил Кировскую область летом 2016 года, после того, как предыдущий губернатор Никита Белых был арестован за получение взятки в особо крупном размере.

До назначения на пост главы региона Васильев возглавлял Росреестр.