Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Военная операция турецкой армии на территории Сирии не стала для России неожиданностью, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции в Ханчжоу.

pixabay.com Турецкий флаг

Российский президент отметил, что для сокращения количества неожиданностей работают МИД России и специальные службы, в результате чего российское руководство понимало, что происходит и по какой причине. По мнению Владимира Путина, устремления Турции и возникающие у неё из-за событий в Сирии проблемы видны и понятны. Никаких неожиданностей здесь для российского руководства нет.

Напомним, операция турецких войск под названием «Щит Евфрата» началась 24 августа на севере Сирии. По официальным сообщениям, в ней задействованы 200 солдат Вооруженных сил Турции и 150 бойцов спецназа, которым обещана поддержка ВВС коалиции, возглавляемой США. Кроме того, турецкие войска и отряды поддерживаемой Турцией так называемой «Свободной сирийской армии» взяли под контроль приграничный сирийский город Джераблус в провинции Алеппо. Цель военной операции «Щит Евфрата» — очищение приграничных территорий от террористов ИГ (запрещена в России) и остановка продвижения курдских вооруженных формирований (Анкара считает их террористическими).

Тем не менее Владимир Путин подчеркнул, что Россия не приветствует действий, противоречащих нормам и принципам международного права