Киев, 5 сентября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, в Киеве в сгоревшем в офисе «Национальные информационные системы» (НИС, подразделение телеканала «Интер») наводится порядок, руководство компании подсчитывает убытки. По данным сотрудников НИС, в результате вчерашнего пожара в офисах компании сгорела приемная, пострадали две студии, отсутствует электричество, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пришелец

При этом в результате инцидента повреждения получили пять сотрудников телеканала «Интер», в нескольких офисах компании были выбиты окна и стены, повреждено телекоммуникационное оборудование. Оно не подлежит ремонту.

Кроме того, сегодня в Киеве возле еще одного офиса «Интера» (по улице Щусева) начался новый пикет (до 50 человек). Митингующие разбили палатки и заявили о намерении ночевать под зданием «Интера». Протестующие требуют закрыть телеканал, который, по их мнению, отстаивает пророссийскую позицию и согласовывает новостные сюжеты с руководством России и ДНР.

В то же время, 5 сентября в ходе заседания согласительного совета Верховной рады Украины лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что сегодняшний митинг под стенами «Интера» организовал бывший глава Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Киева Илья Кива. «Пока мы здесь сидим, снова собирается такая же компания вокруг другого офиса. Уже везут людей из Белой Церкви туда. По нашим данным, 200 человек. Командует этим бывший работник Министерства внутренних дел Киева. Пока мы здесь сидим, мы можем стать свидетелями очередной провокации, которая происходит как минимум из-за бездеятельности правоохранительных органов», — рассказал Бойко.

В свою очередь, представитель президента Украины в Раде Артур Герасимов считает, что причастные к поджогу офиса телеканала «Интер» фактически сработали в пользу руководства Российской Федерации. «Нападения на журналистов недопустимы в цивилизованном обществе, кто бы ни был владельцем телеканала (собственник «Интера» украинский олигарх Дмитрий Фирташ — прим. ИА REGNUM ). Поджог наносит ущерб внешнему имиджу Украины в очень неудобный момент — во время саммита G20 в Китае. Нам нужно беспристрастное расследование этих событий… Кто бы ни был, кто бы это ни сделал, этот человек сработал на Кремль», — считает Герасимов.

При этом народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко отметил, что серверы с видеозаписями с места инцидента в здании «Интера» повреждены. «Прибывшая на место следственно-оперативная группа попросила предоставить записи с видеокамер наблюдения, однако эти записи по требованию следователей предоставлены не были. Для этого потребовалось 4−5 часов, для того чтобы подготовить все необходимые процессуальные документы, и это вызывает вопросы. Сейчас следователи будут изучать все версии, проводится экспертиза того, каким образом был совершен поджог. Этой ночью полиция привезла серверы, на которых есть видеозаписи здания, однако серверы оказались поврежденными, и сейчас полицейские эксперты по кибербезопасности пытаются восстановить записи на этих серверах», — добавил Геращенко.

Политик заверил, что к процессу восстановления серверов будут привлечены сотрудники техотдела «Интера».

Стоит отметить, что народный депутат, член фракции «Самопомощь» Егор Соболев призвал украинских правоохранителей провести расследование относительно влияния властей России на информационную политику телеканала «Интер». «Когда закон не действует, то граждане делают то, что они считают справедливым, и не видят работу со стороны правоохранительных органов. Как бывший журналист, я не могу одобрять поджога никакого медиа, но как гражданин этого государства, как народный депутат, я не могу понять, как один из ведущих телеканалов, фактически завербованный спецслужбой государства, которое на нас напало, открыто проводит деятельность. В медиа появляется информация, что это под прикрытием СБУ, и дальше ничего не происходит. После того, как стало известно, что за люди работают на «Интере» с Россией и ДНР, даже министр МВД обращался к главе СБУ, был издевательский ответ от пресс-секретаря СБУ. Я думаю, что это толкает многих граждан на собственные действия. Если не заработает закон — будут работать суды Линча. Такова реальность страны воюющей. В интересах СБУ и сотрудников «Интера», как можно быстрее расследовать влияние РФ и ДНР, ЛНР на политику телеканала», — подчеркнул Соболев.

В то же время депутат, член Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook сообщает, что сегодня из Шевченковского райуправления Нацполиции в Киеве освободили одного из задержанных во время пожара на улице Щусева. По его данным, освобожден участник АТО Максим Непийпиво. «Ожидаем освобождения других», — добавил Мосийчук.

Позже украинская правозащитница Татьяна Близнюк в соцсети сообщила, что полиция уже выпустила шестерых подозреваемых в поджоге здания телеканала. По ее словам, никто из них не получил уведомлений о подозрении.

Напомним, 4 сентября в Киеве митингующие подожгли шины под зданием телеканала «Интер», обвинив журналистов в антиукраинской позиции, согласовании материалов новостных выпусков с представителями России и ДНР. Позже пожар произошел в здании, где располагались офисы НИС. Начальник ГУ столичной Национальной полиции Андрей Крищенко проинформировал, что силовики задержали шесть человек, которые подозреваются в поджоге. По его словам, правоохранители расследуют событие с правовой квалификацией УК Украины «хулиганство» и «умышленное повреждение имущества». По словам министра МВД Украины Арсена Авакова, в протесте под зданием НИС принимали участие бывшие украинские солдаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал правоохранительные структуры провести объективное расследование причин вчерашнего пожара в офисе НИС. «Важно, чтобы правоохранительная система дала адекватный ответ: кто сделал, какова была цель, и самое главное — чтобы люди были наказаны. Каждый, кто совершил преступление — власть, гражданин, любой — должен нести ответственность. Это ключевая позиция, это ключевой принцип», — сказал Гройсман.

Он считает, что подобные инциденты выгодны тем, кому хотелось бы показать, что в Украине свобода слова находится под угрозой. Поэтому правоохранительные органы обязаны, как можно быстрее, установить инициаторов этой провокации, узнать их цели и передать их в руки правосудия.