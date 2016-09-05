Псков, 5 сентября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. В Пскове разработан новый бесплатный экскурсионный маршрут «Псков современный». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, он включает в себя рекреационные зоны, объекты благоустройства и инфраструктуры, созданные в городе в последние годы.

delfi.ee Памятник материнству. Псков

Так, экскурсантам показывают реконструированные набережные, улицы Ленина, Пушкина, Калинина, Детский парк, зону у Покровской башни, мост 50-летия Октября, микрорайон Борисовичи и новую школу, онко‑ и перинатальный центры, строительство подземного водозабора и другие объекты.

В качестве экскурсоводов выступают специалисты городских управлений культуры, городского хозяйства и волонтёры, а первыми на новой экскурсии побывали члены муниципального совета ветеранов, сотрудники управляющих организаций города и общественники.

По словам методиста управления культуры Людмилы Владимировой, экскурсия — автобусная. По ходу следования автобуса экскурсантам показывают новые виды города и их сочетание с историческими памятниками разных эпох; рассказывают о том, как это всё создавалось, и что ещё нового появится в Пскове в ближайшее время.

Проект бесплатных экскурсий действует в Пскове четыре года. Среди них — экскурсии по местам боевой славы и мемориальным комплексам Пскова, прогулки по основным исторических достопримечательностям. Экскурсии проводятся бесплатно для всех желающих в День Победы, дни города, в этом году они впервые прошли также в Международный день памятников и исторических мест 18 апреля.