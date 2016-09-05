Белгород, 5 сентября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В Белгородской области запущен рельсовый автобус, который будет перевозить пассажиров по маршруту «Белгород — Готня — Хотмыжск». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 5 августа.

Павел Крылов Рельсовый автобус

Новый вид транспорта нужен, чтобы обеспечить сообщение между шестью муниципальными образованиями: областным центром, Белгородским, Яковлевским, Ракитянским, Борисовским и Грайворонским районами. Раньше попасть из одного пункта в другой по этому маршруту жители региона без пересадок не могли. «Дальнейшее обновление подвижного состава позволит улучшить качество транспортного обслуживания и обеспечить комфортабельные перевозки населения пригородным пассажирским железнодорожным транспортом на территории Белгородчины», — считает заместитель губернатора Евгений Глаголев.

По словам генерального директора АО «ППК «Черноземье» Виталия Шульгина, никаких дополнительных финансовых затрат для региона замена локомотива на рельсовый автобус не предусматривает, прежними остаются стоимость билетов и льготы.

Пока управляют скоростными дизельными поездами машинисты воронежские моторвагонного депо «Отрожка». Обучением четырех белгородских бригад, которые будут водить рельсовый автобус, также занимаются воронежцы, передает портал «БелПресса». Второй такой автобус планируется запустить по маршруту «Белгород — Нежеголь» в 2017 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Белгородская область отказалась от ряда пригородных маршрутов из-за того, что их обслуживание слишком дорого обходилось бюджету. При этом областное правительство согласилось выплатить долги железнодорожникам только 2015 год, так как с предъявленными суммами за предыдущие годы было не согласно.