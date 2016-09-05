Грозный, 5 сентября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Ехал в Сирию — попал в колонию. 20-летний уроженец Чечни Расул Альсултанов осужден на два года колонии общего режима с ограничением свободы на один год за намерение участвовать в войне в Сирии. Как сообщили ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе прокуратуры по региону, в апреле 2016 года Альсултанов выехал в Москву, чтобы оттуда отправиться в Сирию для вступления в ряды незаконного вооруженного формирования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Однако, несмотря на серьезность намерений, при себе несостоявшийся участник НВФ имел всего 15 тысяч рублей. По дороге в столицу Альсултанова задержали на посту ДПС «Кура» федеральной автодороги «Кавказ» сотрудники полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к участию на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании».

Отметим, в Дагестане на днях передано в суд уголовное дело в отношении троих жителей республики Ахмеда Шапиева, Нурутдина Мугутдинова и Ахмеда Надирова. Они также обвиняются в приготовлении к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

В июле текущего года Шапиев, Мугутдинов и Надиров попытались пересечь границу Российской Федерации через международный автомобильный пункт пропуска «Тагиркент-Казмаляр» Магарамкентского района Дагестана. Злоумышленники не смогли реализовать свой преступный умысел, поскольку были задержаны сотрудниками правопорядка.

Напомним, как заявлял весной текущего года временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров, среди воевавших в Сирии выходцев из Чечни в живых осталось около 200 человек. «У нас есть информация, что большинство чеченцев погибли там, потому что арабы, которые там воюют, и другие национальности вперед пускали мясо — чеченцев: у вас практика, у вас опыт, давай, чеченец, воюй…» — заявил чеченский лидер.

«Если бы наше духовенство не вело целенаправленную работу, то не только чеченцев, но и представителей других регионов Кавказа, воюющих на стороне террористов, были бы тысячи», — приводит слова чеченского лидера телеканал НТВ.