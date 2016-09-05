Москва, 5 сентября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Сотрудниками Следственного комитета России (СКР) задержаны управляющий директор группы компаний «Ренова» и генеральный директор «Т Плюс» Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер, сообщает «Коммерсантъ».

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Следствие будет ходатайствовать об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу. 5 сентября сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов в энергохолдинге ПАО «Т Плюс», входящем в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Кроме того, в настоящее время устанавливается местонахождение гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина.

Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер задержаны по делу экс-губернатора республики Коми Вячеслава Гайзера. Их подозревают в даче взяток бывшим руководителям республики за предоставление льготных условий их бизнесу.

Стоит отметить, что дело может быть связано с аварией на Воркутинской ТЭЦ, так как ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость пресечь действия компании «Т Плюс», владеющей ООО «Воркутинские ТЭЦ».