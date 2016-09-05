Вологда, 5 сентября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Сегодня в Вологодской области началось строительство газопровода-отвода Кириллов — Белозерск — Липин Бор — Вытегра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Новый газопровод пройдет через северо-западные районы региона, а затем будет продлен до города Пудож в Республике Карелии. В перспективе доступ к газификации получат более 75 тысяч человек, 60 тысяч из которых — жители Вологодчины. Общая продолжительность газопровода-отвода составит 412 км, а планируемый объем транспорта газа — 743 млн кубометров в год. Как отметил сегодня на стройплощадке губернатор региона Олег Кувшинников, реализация проекта находится под контролем Администрации Президента и Министерства энергетики РФ.

«Инвестиционной программой ПАО «Газпром» на 2016−2019 годы на территории Вологодской области предусматривается осуществление инвестиционных проектов с общим лимитом капитальных вложений более 380 млрд рублей. В первую очередь это реализация масштабных инфраструктурных проектов национального значения, предназначенных для подачи газа в подводный газопровод «Северный поток — 2», — цитирует корреспондент ИА REGNUM зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова.

Кроме того, газовики рассматривают возможность строительства в регионе в ближайшее время 10 межпоселковых газопроводов и 5 объектов газификации. Добавим, что на сегодняшний день уровень газификации Вологодской области природным газом составляет 62,6% — ниже, чем в среднем по России (65,4%). Строительство газопровода «Кириллов — Белозерск — Липин Бор — Вытегра — Пудож» позволит увеличить этот показатель до 70%.