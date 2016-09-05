Салехард, 5 сентября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Сегодня в 13 часов 08 минут по местному времени в 85 километрах от поселка Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа произвел посадку вертолет «Ми-8», выполнявший рейс по отдаленным районам тундры в целях проведения досрочного голосования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском транспортном СКР. Воздушное судно вынужденно приземлилось по причине срабатывания сигнального табло «давление масла в двигателе». Командир вертолета срочно прервал полет. По данному факту транспортными следователями начата доследственная проверка.

Florstein Вертолёт Ми-8

Посадка произведена на подобранную с воздуха площадку. На борту находились 7 пассажиров и 3 члена экипажа. В настоящее время они доставлены в поселок Гыда (ЯНАО).По результатам проверки причин ЧП будет принято процессуальное решение.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружной избирательной комиссии, с 28 августа в отдаленных районах Ямала идет досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы шестого созыва. Члены избирательной комиссии добираются до тундровиков и работников ТЭК по воде и воздуху. По состоянию на 5 сентября в досрочном голосовании приняло участие 5459 ямальцев. Завершилось голосование лишь в Шурышкарском районе. Вплоть до 17 сентября члены участковых комиссий на вертолетах, на водном, наземном транспорте будут добираться до избирателей, проживающих в труднодоступных местностях округа, для обеспечения реализации всеми северянами избирательного права.