Калуга, 5 сентября, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Порядка 60 млн евро намерена инвестировать в строительство завода первичной фармацевтической упаковки ООО «Интерфармгласс Калуга» на территории в 15 га особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» международная инвесткомпания MMTI из Гонконга, сообщает 5 сентября корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Медицинское стекло

По информации Агентства регионального развития Калужской области, на фармпредприятии в Людиновском районе будут производить специальное медицинское стекло для российского, азиатского и европейского рынков. Уникальное боросиликатное стекло имеет высокую химическую стойкость и безопасно для окружающей среды. Также новая калужская продукция намерена удовлетворить порядка 20% потребности отечественного рынка первичной фармацевтической упаковки за счет импортозамещения.

Уже подписано соглашение с областным правительством, а проектная документация разработана на 70%. Разрешение на строительство ожидается в декабре этого года. Запуск первой очереди производства запланирован на 1 квартал 2018 года, запуск второй и третьей очередей на 2019 и 2020 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, размещена особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» площадью 1042 га на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области. Для инвесторов здесь предусмотрен ряд преференций и льгот, позволяющих снизить издержки при реализации проектов более чем на 30%.