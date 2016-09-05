Тбилиси, 5 сентября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили критикует бывших соратников по коалиции «Грузинская мечта» за привязанность к Ираклию Аласания и сравнивает риторику лидера «Свободных демократов» с риторикой члена ЕНД Гиги Бокерия. Об этом он заявил на встрече с региональными СМИ в Гурии.

Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

«Члены этой команды привязаны к одному человеку и стараются не изменить Аласания», — пояснил Иванишвили и добавил, что в связи с так называемым «делом кабелей» Ираклий Аласания неоднократно делал ложные заявления и не принес за это свои извинения.

«К несчастью, очень часто риторика Аласания совпадает с риторикой Бокерия. В общем, вся команда стоит за своего лидера. Министр обороны несколько месяцев назад заявил, что возвращается на пост председателя партии. Очень много вопросов появилось после того, как прокуратура вошла в министерство (в связи с расследованием по делу кабелей). И этому человеку еще можно верить? Он и не извинился за то, что столько лжет. Другие члены команды, которые стремятся сохранить лицо, прекрасно знают, что узников Иванишвили не существует. И моих личных интересов нет. Они от начала и до конца следуют в этих вопросах за своим лидером», — заявил Иванишвили.

По его мнению, партия, члены которой привязаны к одному лидеру, для управления страной не подходит.

«Для команды, которая придет к власти, друзьями и родственниками должно быть все население Грузии, все общество, а не маленькая группа», — пояснил Бидзина Иванишвили.

Как известно, Ираклий Аласания был отправлен в отставку с поста министра обороны после того, как сделал политическое заявление в связи с арестом ряда сотрудников министерства обороны. Прокуратура обвиняла их в заключении незаконного контракта с коммуникационной компанией «Силкнет» и растрате крупной суммы бюджетных средств. После начала расследования этого дела посты в правительстве покинули все представители «Свободных демократов», а партия вышла из состава парламентского большинства и коалиции «Грузинская мечта» и перешла в режим оппонирования властям.