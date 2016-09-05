«Современное школьное образование поощряет зубрить, а не понимать»
Москва, 5 сентября, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Современные методики преподавания способствуют тому, что дети механически заучивают материал, не понимая его смысла — в связи с этим в российском образовании назрел возврат к классической школе дидактики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 сентября заявила эксперт Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» «РВС» Анна Кульчицкая на конференции, посвященной выпуску первого тиража современной редакции учебника по арифметике для 1-го класса авторов А.С.Пчёлко и Г.Б.Поляк.
«Почему именно Пчёлко, почему именно арифметика? Говорят, что это прошлый век. Но мы хотим, чтобы ребенку было все понятно, чтобы он понимал, что происходит, чтобы он глубоко осознавал и брал знания, присваивал их. Сама методика Пчелко и вся школа русская традиционная, отечественная — она направлена на то, чтобы знания, которые мы передаем нашим детям, прочно легли в основу всего последующего», — заявила Кульчицкая.
Между тем, когда говорят, что традиционная школа дидактики — «прошлый век», часто игнорируют то, что современные методики обучения также имеют давнюю традицию, при том зарекомендовали они себя не лучшим образом в истории российского образования, подчеркнула эксперт.
«Надо отдать должное, что сейчас используются некоторые методики, которые вошли в оборот в первый раз в 20 веке после революции — когда был хаос и брали все на свете. Именно тогда стали говорить о личностно ориентированном образовании, о том, что нужно давать алгебраические знания, что дети должны все узнавать в схемах», — заявила Кульчицкая.
«Оказалось, что это привело к страшнейшему спаду тех знаний, которые могли бы быть — дети не могли ничему научиться», — добавила она.
В то же время с 1940 по 1945 гг. была издана «методика преподавания арифметики в начальной школе» Александра Спиридоновича Пчелко.
«Наш учебник основан именно на этой методике. Его суть в том, что всё изложение материала основано на практике, на том, что ребенок знает и понимает», — подчеркнула эксперт.
«Не берутся абстрактные схемы, непонятные ребенку — у него абстрактное мышление формируется в связи с его возрастными особенностями к 11−13 годам. Поэтому когда сейчас в том же комплексе программ «Гармония» говорят о том, что нужно уходить в схемы, алгебраические принципы вводить, определения, вводить теорию множества — используют термины, которые ребенок не может понять. Он зазубривает шаблоны, но не может их понять», — объяснила Кульчицкая.
Отличие классической русской методики состоит в том, что знания, которые уже есть у ребенка, «оформляют и накладывают на арифметическую основу», подчеркнула эксперт, и затем, на основании изученного, переходят к абстракциям.
«Иначе, как есть в современных программах, будет полный отрыв от практики, от наглядности. Она приводит к тому, что ребенок заучивает механически и уходит в виртуальный мир, который не связан с той жизнью, в которой он находится», — подчеркнула эксперт.
«Не заложив основы в начальной школе, мы потом получаем проблемы в средней школе, в том же ЕГЭ, когда ребенку не дается алгебра, потому что ребенок не понимает, с чем он имеет дело», — сказала в заключение Кульчицкая.
5 сентября в пресс-центре ИА REGNUM состоялась конференция с участием председателя Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Марии Мамиконян, члена Центрального совета «РВС» Павла Расинского, экспертов «РВС» Анны Кульчицкой и Ольги Горяниной, а также профессора кафедры психологии МПИ Надежды Храмовой.
Участники пресс-конференции рассказали о выпуске первого тиража современной редакции учебника по арифметике для 1-го класса авторов А.С.Пчёлко и Г.Б.Поляк, предназначенного для обучения по классической отечественной методике.