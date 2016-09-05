Москва, 5 сентября, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Современные методики преподавания способствуют тому, что дети механически заучивают материал, не понимая его смысла — в связи с этим в российском образовании назрел возврат к классической школе дидактики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 сентября заявила эксперт Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» «РВС» Анна Кульчицкая на конференции, посвященной выпуску первого тиража современной редакции учебника по арифметике для 1-го класса авторов А.С.Пчёлко и Г.Б.Поляк.

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт. В народной школе С.А. Рачинского (фрагмент). 1895

«Почему именно Пчёлко, почему именно арифметика? Говорят, что это прошлый век. Но мы хотим, чтобы ребенку было все понятно, чтобы он понимал, что происходит, чтобы он глубоко осознавал и брал знания, присваивал их. Сама методика Пчелко и вся школа русская традиционная, отечественная — она направлена на то, чтобы знания, которые мы передаем нашим детям, прочно легли в основу всего последующего», — заявила Кульчицкая.

Между тем, когда говорят, что традиционная школа дидактики — «прошлый век», часто игнорируют то, что современные методики обучения также имеют давнюю традицию, при том зарекомендовали они себя не лучшим образом в истории российского образования, подчеркнула эксперт.

«Надо отдать должное, что сейчас используются некоторые методики, которые вошли в оборот в первый раз в 20 веке после революции — когда был хаос и брали все на свете. Именно тогда стали говорить о личностно ориентированном образовании, о том, что нужно давать алгебраические знания, что дети должны все узнавать в схемах», — заявила Кульчицкая.

«Оказалось, что это привело к страшнейшему спаду тех знаний, которые могли бы быть — дети не могли ничему научиться», — добавила она.

В то же время с 1940 по 1945 гг. была издана «методика преподавания арифметики в начальной школе» Александра Спиридоновича Пчелко.

«Наш учебник основан именно на этой методике. Его суть в том, что всё изложение материала основано на практике, на том, что ребенок знает и понимает», — подчеркнула эксперт.

«Не берутся абстрактные схемы, непонятные ребенку — у него абстрактное мышление формируется в связи с его возрастными особенностями к 11−13 годам. Поэтому когда сейчас в том же комплексе программ «Гармония» говорят о том, что нужно уходить в схемы, алгебраические принципы вводить, определения, вводить теорию множества — используют термины, которые ребенок не может понять. Он зазубривает шаблоны, но не может их понять», — объяснила Кульчицкая.

Отличие классической русской методики состоит в том, что знания, которые уже есть у ребенка, «оформляют и накладывают на арифметическую основу», подчеркнула эксперт, и затем, на основании изученного, переходят к абстракциям.

«Иначе, как есть в современных программах, будет полный отрыв от практики, от наглядности. Она приводит к тому, что ребенок заучивает механически и уходит в виртуальный мир, который не связан с той жизнью, в которой он находится», — подчеркнула эксперт.

«Не заложив основы в начальной школе, мы потом получаем проблемы в средней школе, в том же ЕГЭ, когда ребенку не дается алгебра, потому что ребенок не понимает, с чем он имеет дело», — сказала в заключение Кульчицкая.

5 сентября в пресс-центре ИА REGNUM состоялась конференция с участием председателя Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Марии Мамиконян, члена Центрального совета «РВС» Павла Расинского, экспертов «РВС» Анны Кульчицкой и Ольги Горяниной, а также профессора кафедры психологии МПИ Надежды Храмовой.

Участники пресс-конференции рассказали о выпуске первого тиража современной редакции учебника по арифметике для 1-го класса авторов А.С.Пчёлко и Г.Б.Поляк, предназначенного для обучения по классической отечественной методике.