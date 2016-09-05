Курган, 5 сентября, 2016, 18:17 — ИА Регнум. В Курганской области из-за обрыва контактной линии сгорели два вагона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном транспортном СКР.

ural-trans.sledcom.ru Последствия пожара

Сегодня Уральское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что 3 сентября в 18 часов 55 минут по местному времени в пути следования железнодорожно-строительного поезда на 2529 километре перегона «Пьянково-Петухово» Южно-Уральской железной дороги произошло возгорание второй кабины универсального транспортного модуля и прицепленной к нему щебнеочистительной машины.

На 5 сентября доследственной проверкой установлено, что поезд следовал из Челябинска для проведения работ на станции казахского города Петропавловск. В состав данного поезда входил основной локомотив, три щебнеочистительных машины, отцепной вагон-платформа, универсальный транспортный модуль, а также отцепной пассажирский вагон, в котором находилась бригада рабочих ОАО «Российские железные дороги». При следовании поезда по перегону «Пьянково-Петухово» произошло возгорание, предположительно из-за обрыва карданного вала универсального транспортного модуля. В результате обрыва кардана им же был поврежден топливный бак модуля, в котором находилось 2 386 литров дизельного топлива. Огнем повреждена вторая кабина модуля, полностью обгорела прицепленная к модулю щебнеочистительная машина, а также частично поврежден вагон-платформа. В ходе пожара произошел обрыв контактной сети с повреждением железобетонной опоры данной сети. Пожар локализован силами огнеборцев из Петухово. Пострадавших нет.

Следователи со специалистом осмотрели повреждения, опрошены члены локомотивных бригад железнодорожно-строительного поезда, проведены медосвидетельствования и проведен ряд других необходимых действий.

В настоящее время устанавливается причина обрыва карданного вала и сумма причиненного ущерба в результате ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что подобные аварии происходят на российских железных дорогах довольно часто. Короткое замыкание произошло в тепловозе на железнодорозном перегоне в Татарии в июле этого года. В составе было 79 вагонов со строительными, железобетонными материалами, металлоломом и восемь пустых цистерн, три из которых находились в голове локомотива, сообщало республиканское МЧС. Пожар удалось устранить локомотивной бригаде по ходу следования еще до приезда спасателей. Погибших и пострадавших нет.

Также в июле в Челябинской области пожар произошел в поезде из 72 вагонов, из которых 50 — это были цистерны с пропаном. Причина — возгорание двигателя локомотива.

Из-за угрозы взрыва была обесточена электролиния, а см состав отогнан на безопасное расстояние от контактного провода. Пожар ликвидировали целый час. Жертв удалось избежать.