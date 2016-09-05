Нижний Новгород, 5 сентября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде детям до 14 лет включительно запрещено посещать бассейны. Как сообщили ИА REGNUM, запрет временный и связан он с сезонным подъёмом заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом.

Lars Plougmann В бассейне

Запрет будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

По данным Роспотребнадзора, ЭВИ вызывается кишечными вирусами, которые очень устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры, способны сохранять жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до 2 месяцев. Особую опасность представляют собой озёра со стоячей, непроточной водой и бассейны.

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что наиболее часто заболевания связаны с купанием детей в водоёмах и бассейнах.

Источником инфекции является только человек — больной различными клиническими формами заболевания или здоровый носитель. При этом велика роль здоровых носителей как источников инфекции. Вирусоносительство у здоровых лиц составляет от 17% до 46%. В общем количестве больных удельный вес детей составляет обычно 80−90%.