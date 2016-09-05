В Нижнем Новгороде детям запретили посещать бассейны
Нижний Новгород, 5 сентября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде детям до 14 лет включительно запрещено посещать бассейны. Как сообщили ИА REGNUM, запрет временный и связан он с сезонным подъёмом заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом.
Запрет будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.
По данным Роспотребнадзора, ЭВИ вызывается кишечными вирусами, которые очень устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры, способны сохранять жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до 2 месяцев. Особую опасность представляют собой озёра со стоячей, непроточной водой и бассейны.
По результатам эпидемиологического расследования установлено, что наиболее часто заболевания связаны с купанием детей в водоёмах и бассейнах.
Источником инфекции является только человек — больной различными клиническими формами заболевания или здоровый носитель. При этом велика роль здоровых носителей как источников инфекции. Вирусоносительство у здоровых лиц составляет от 17% до 46%. В общем количестве больных удельный вес детей составляет обычно 80−90%.