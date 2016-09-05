Манила, 5 сентября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал нынешнего президента США Барка Хусейна Обаму сыном женщины легкого поведения. Об этом сегодня, 5 сентября, пишет The Telegraph.

Ryan Lim — Malacañang Photo Bureau Родриго Дутерте (слева) в хорошем настроении

Дутерте крайне резко отреагировал на обвинения со стороны США в адрес Филиппин в нарушениях прав человека в ходе жесткой кампании по борьбе с наркотиками, которую развернул президент Филиппин.

Накануне Восточноазиатского саммита в Лаосе Дутерте заявил, что американцам сперва нужно понять проблемы, с которыми сталкиваются Филиппины, прежде чем говорить о соблюдении прав человека. Незадолго до вылета на саммит Дутерте прямо заявил, обращаясь к Обаме: «Ты должен проявлять уважение. Не надо бросаться вопросами и заявлениями. Сын ш**** (женщина легкого поведения, — прим. ред.), я прокляну тебя на саммите».

Примечательно, что «на полях» саммита в Лаосе, который начнется 6 сентября, Обама и Дутерте должны были провести двустороннюю встречу. Сейчас президент США находится в китайском городе Ханчжоу, где участвует в саммите G20. Там он уже выразил сомнения в целесообразности встречи с Дутерте. «Я видел его сочные высказывания в прошлом. Ясно, что он колоритный парень», — сказал Обама.

Стоит отметить, что Дутерте уже назвал американского посла на Филиппинах Филипа Голдберга «гомосексуалистом» за его попытку вмешаться во внутреннюю политику.

Дутерте пришел к власти на Филиппинах 30 июня 2016 года. Ключевым пунктом в его предвыборной программе стала бескомпромиссная борьба с наркотиками на Филиппинах. По сути он отдал приказ полиции отстреливать наркодиллеров и их клиентов без суда и следствия. А чтобы ускорить этот процесс были сформированы отряды вооруженных добровольцев, которым также дали право отстреливать наркодиллеров и их клиентов без суда и следствия.

Счет жертв уже перевалил за тысячу человек.

Чтобы понять, что за человек Родриго Дутерте, достаточно вспомнить один небольшой эпизод из 2015 года, когда он был мэром города Давао. В начале сентября 2015 года турист ответил отказом на требование потушить сигарету в баре, нарушая, тем самым, антитабачный закон Давао, после чего владелец бара позвонил мэру. Дутерте лично прибыл в бар и заставил туриста проглотить окурок сигареты.