Тамбов, 5 сентября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин и тамбовский губернатор Александр Никитин провели в регионе совместную встречу с журналистами, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Они ответили на вопросы по реализации социально значимых проектов, которые в настоящее время внедряются в регионе.

tambov.gov.ru Вячеслав Володин и Александр Никитин

Большое внимание было уделено проекту «Наш двор». Вячеслав Володин отметил, что обеспечение комфортной жизни людей очень важно. «Жизнь человека проходит на работе и дома, у старшего поколения — в большей степени в четырех стенах квартиры. И если нет благоустроенного двора, его надо сделать. Наша программа находит большую поддержку у людей. Она обязательно будет широко распространена и в городах, и в сельской местности. Непременно станет продолжаться в 2017 году. Много дел предстоит сделать во дворах и в последующие годы», — сказал Володин.

В их числе Вячеслав Володин назвал проведение паспортизации дворов, составление их реестров и формирование проектных предложений. Во всей этой работе, по его мнению, необходимо опираться на мнение населения. Он призвал как можно больше слушать людей, говоря, что политики, представители власти обязаны вести диалог с народом: это залог принятия верных решения, условие укрепления государства.

Солидарен с ним был и Александр Никитин, который напомнил, как в области осуществлялся проект «Народная инициатива», учитывающий все пожелания граждан по направлению средств на социально и общественно значимые дела. Такая обратная связь с населением, уверен губернатор, позволяет не только не распылять деньги, но и помогает объединить людей, формировать настоящее гражданское общество. Александр Никитин заявил также, что в регионе проект «Наш двор» придет во все муниципалитеты. Эффект его уже виден сейчас, когда тамбовчане, пока в большей степени горожане, благодарят за преображенные дворы и установление детских площадок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Наш двор» по ремонту придомовых территорий реализуется в области с этого года. Проект поддержал федеральный центр. Более 300 млн рублей направлено на реализацию проекта только в областном центре. Проект решает много актуальных для жителей проблем по благоустройству. Городские службы сейчас активно вырубают заросли во дворах, обновляют качели, скамейки, карусели. По состоянию на 18 августа, работы были проведены уже более чем в 300 дворах и продолжатся до конца ремонтного сезона. Еще 30 дворов будут капитально благоустроены, и в них также будут установлены игровые комплексы. В целом в этом году в Тамбове установят более 60 детских площадок.

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Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил важность того, что губернатор взял под свой контроль реализацию проекта. Подобное внимание уделяется и программе поступления регион машин скорой помощи. По словам гостя, в течение сентября регион получит новые автомобили, которые заменят старый автопарк. А школьные автобусы уже поступили.

Александр Никитин добавил, что в области намерены расширять строительство спортивных площадок, особенно на селе. Максимальная работа предстоит по программе «Чистая вода», модернизации системы ЖКХ, в большей степени опять же на селе, и многое другое.

Отвечая на вопросы журналистов, Вячеслав Володин рассказал о социальной и экономической политике государства в условиях кризиса, проинформировал о значении единовременной выплаты пенсионерам и намеченной в будущем году индексации пенсий, материнском капитале, программах строительства детских садов и школ. Он подчеркнул важность проявления инициативы на местах, отметив, что без эффективной работы муниципалитетов нельзя проводить конструктивную внутреннюю политику. Подводя итоги встречи, Вячеслав Володин сказал, что социальные обязательства будут выполняться и впредь.