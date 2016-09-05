Астрахань, 5 сентября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. В Астраханской области больше всего нареканий у граждан, которые в единый день голосования пойдут на выборы, вызывает ход избирательной кампании в областную думу. Поведением кандидатов, работой избирательных комиссий и агитацией оказались недовольны 18 человек. Всего ИКАО зарегистрировала 24 жалобы, сообщает ИА «Волга-Каспий». Остальные касаются предвыборной кампании в Госдуму РФ.

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Астраханцы пожаловались на подкуп избирателей в день праймериз «ЕР»

По словам председателя избирательной комиссии Астраханской области Игоря Коровина, одно из обращений поступило от самовыдвиженца Карена Григоряна, намеревавшегося обжаловать отказ в регистрации. Как оказалось, подписи, которые кандидат в облдуму собрав в свою поддержку (по закону их должно быть около 800) эксперты забраковали, назвав их незаконными. Так, в представленном списке были и «мертвые души» и даже те, кто давно не живет на территории округа.

«Из-за отказа в регистрации Григорян устроил пикет возле здания облизбиркома и ЦИК. Притом, что ЦИК подтвердил законность решения облизбиркома», — добавил Коровин.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва пройдут 18 сентября. От Астраханской области на депутатские мандаты будут претендовать восемь человек, три из которых — действующие депутаты нижней палаты российского парламента — Леонид Огуль, Николай Арефьев и Олег Шеин. В тот же день жителям региона предстоит избрать и депутатов в местный парламент шестого созыва. Изначально бороться за места в облдуме намеревались 189 претендентов, однако больше трети не смогли по разным причинам получить регистрацию. В итоге в борьбу вступил только 131 кандидат.

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Добавим, что в день выборов в Астраханской области будут установлены дополнительные КОИБЫ. 18 сентября электронные урны будут считать голоса избирателей на 98 участках. 87 из них — находятся в административном центре. На сегодняшний день уже выдано почти 6,8 тыс. открепительных удостоверений по выборам депутатов Госдумы РФ и областной думы.