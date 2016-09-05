Москва, 5 сентября, 2016, 18:16 — ИА Регнум. В Москве включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия жилой дом П.В.Щапова, расположенный по адресу улица Бауманская, дом 58/3, строение 5, заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорнаследия. В ведомстве уточнили, что здание представляет собой образец жилого дома второй половины XIX века.

go2all.ru Жилой дом П.В.Щапова, расположенный по адресу улица Бауманская, дом 58/3, строение 5

«Необычная для жилого строения протяженная структура здания и декор фасадов позволяет предположить, что изначально здание было предназначено для использования под хозяйственные цели и конюшни, но позже изменило свою функцию», — сообщили в пресс-службе.

Внешний вид здания напоминает итальянское палаццо, добавили в Мосгорнаследии.

Напомним, каменное строение было построено в 1867 году. Автор проекта — архитектор Александр Осипович Вивьен. В советское время здание использовалось, как жилое.