Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. По словам американского президента, урегулирование украинского конфликта требует выполнения минских соглашений. Барак Обама подчеркнул, что в ближайшие недели все стороны должны использовать все возможности для завершения выработки договоренностей и определения последовательности претворения минских соглашений в жизнь. Напомним, в тексте минских соглашений четкая последовательность их исполнения была указана изначально. Кроме того, Россия не является стороной конфликта на Украине и не несет ответственности за исполнение какого либо пункта минских соглашений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

На этом фоне стоит отметить, что 1 сентября 2016 года правительство США снова расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют односторонние американские экономические санкции. Министерство финансов США тогда пояснило, что США расширяют односторонние санкции с целью содействия дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков при этом отметил, что Москва «с глубоким непониманием продолжает относиться к попыткам увязать санкционную тему в отношении России с темой реализации минских договоренностей».

По его словам, «достаточно нелогично и абсурдно выглядят заявления, что санкции могут быть сняты со временем только после реализации минских договоренностей».