Севастополь, 5 сентября, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Правительство Севастополя выделило два миллиона рублей на поддержку организации и проведения Крымского военно-исторического фестиваля, который пройдет в районе Федюхиных высот под Севастополем. Об этом 5 сентября на аппаратном совещании в правительстве сообщил и.о. директора департамента приоритетных проектов развития города Сергей Смирнов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Крымский пейзаж. 1930

По информации докладчика, выполнение контракта на оказание услуг включает подготовку площадки фестиваля, уборку мусора, дератизацию, покос травы, обеспечение питьевой и технической водой и другое.

«Управлением МВД запланировано дежурство сотрудников внутренних войск для охраны общественного порядка. Ежедневно на площадках фестиваля будут дежурить четыре сотрудника полиции и восемь представителей добровольной народной дружины», — добавил Смирнов.

Департаментом здравоохранения будет организована работа медицинского фельдшерского пункта в режиме круглосуточного дежурства и бригады «скорой помощи».

Ожидается, что фестиваль ежедневно будут посещать от 5 до 15 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторы фестиваля обратились в Федеральную службу войск национальной гвардии в Республике Крым с просьбой выделить 40 сотрудников для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия. Акцент в организации безопасности посетителей будет сделан на силы нацгвардии и частные охранные организации (ЧОПы), отметил технический директор фестиваля Денис Демин.

Третий по счету Крымский военно-исторический фестиваль пройдет в Севастополе с 9 по 17 сентября. Его организуют министерство культуры РФ и Российское военно-историческое общество.