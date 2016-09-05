Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия ждет от Турции итогов расследования гибели пилота фронтового бомбардировщика Су-24 ВКС РФ, преднамеренно сбитого турецкими ВВС в небе над Сирией в ноябре 2015 года. Слова Путина передает сегодня, 5 сентября, телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер напомнил, что в Турции арестован военный летчик, который выпустил ракеты по российскому фронтовому бомбардировщику Су-24 в небе над Сирией. Также в Турции арестован боевик, которые с земли вел огонь по катапультировавшемуся российскому лётчику.

«Сейчас мы слышим, что этот инцидент произошёл вообще без всяких санкций турецкого руководства с целью осложнить наши отношения с Турцией, и сделали это те люди, которые позднее пытались совершить государственный переворот. Мы этого не знаем, мы ждём расследования, которое проводится турецкими властями», — сказал Путин.