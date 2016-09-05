Астана, 5 сентября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Комитет национальной безопасности (аналог ФСБ) Казахстана уже в который раз за последний месяц отрапортовал об очередном успехе в борьбе с радикальными экстремистами, планировавшими теракты на территории республики. Буквально недавно — в конце августа — силовики сообщали о четырех обезвреженных террористических группах — одной в Алма-Атинской области и еще трех в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Причем все они были обезврежены в период с 12 по 30 августа.

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Но оказалось, что это далеко не все победы силового ведомства в борьбе с религиозным экстремизмом. Как рассказал сегодня в Астане на брифинге представитель штаба антитеррористического центра КНБ Сакен Мынбаев, в июне 2016 года в Карагандинской области была пресечена деятельность не одной, а двух связанных между собой радикальных группировок, деятельность которых координировалась из-за рубежа казахстанскими боевиками.

По информации Мынбаева, члены одной из этих групп планировали нападение на несколько целей, в том числе и на российскую воинскую часть, находящуюся неподалеку от Балхаша.

«В результате специальной операции указанные планы террористов сорваны. Большую помощь органам национальной безопасности оказали бдительные местные жители. Арестованы 8 человек, еще один совершил самоподрыв при задержании. В окрестностях Балхаша, поселка Гульшат и на станции Балхаш прямо в огороде родительского дома одного из членов группировки радикалы обустроили 4 схрона. В них были найдены ружья, боеприпасы к ним, а также большое количество компонентов самодельных взрывных устройств — корпусы, химические вещества, средства для инициации взрыва, металлические поражающие элементы. Для изготовления взрывных устройств радикалы использовали подручные средства, заполненные поражающими элементами из болтов, гаек и обрезков гвоздей. Участники группы успели изготовить два пояса шахида, которые при задержании и подорвал один из террористов», — отметил представитель антитеррористического штаба.

Представители КНБ раскрыли подробности и других задержаний террористических групп. К примеру, группа радикалов, задержанных 18 августа в Алма-Атинской области, состояла из двух граждан Казахстана и одного гражданина Киргизии. Они планировали угнать самолет, чтобы с его помощью повторить теракт, который был проведен в США 11 сентября 2001 года. Возглавлял эту группу гражданин Киргизии. Впрочем, одним авиаударом они ограничиваться не собирались. В их планы входили также вооруженные нападения на воинские части Пограничной службы и Министерства обороны, высокопоставленных сотрудников силовых структур и Духовного управления мусульман Казахстана. При этом Мынбаев отметил, что деньги на свои цели террористы планировали получить путем вымогательства у крестьян и разбойных нападений на микрокредитные организации, расположенные в области.

Что касается радикалов, задержанных в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, то они также планировали нападения на местные подразделения органов внутренних дел с целью обзавестись оружием. После этого они намеревались продолжить охоту на сотрудников правоохранительных органов.

«27 июня задержан житель города Темиртау, который изучал по заданию международных террористов объекты для нападения в Южно-Казахстанской области. Кроме этого, разрабатывался канал финансирования терроризма посредствам вымогательства денежных средств у состоятельных представителей бизнеса. Планировалось похитить членов семьи одного из бизнесменов. В случае успешной реализации первого замысла преступный бизнес мог перейти в постоянное русло», — сообщили еще одну новость представители ведомства.

Между тем, по данным начальника штаба антитеррористического центра КНБ Жаната Сайполдаева, с начала 2016 года по материалам органов национальной безопасности за совершение преступлений террористического и религиозно-экстремистского характера осуждено 57 радикалов, на ранней стадии были нейтрализованы четыре человека и восемь радикальных групп, а также пресечена попытка переправки в зону боевых действий 70 граждан республики.

«Рекрутингу и в целом радикализации наших граждан способствует не снижающийся поток пропаганды терроризма и экстремизма в интернете и социальных сетях. В среднем за месяц в Казахстане блокируется порядка 40 ссылок и ресурсов, содержание которых прямо рассчитано на казахстанскую аудиторию», — отметил Сайполдаев.

Не обошли стороной на брифинге и террористическую атаку в Актюбинске (Актобе), которая произошла 5 июня 2016 года. Напомним, тогда в результате нападения группы религиозных экстремистов на оружейные магазины города и воинскую часть Национальной гвардии погибли восемь человек, трое из них — военнослужащие. Казахстанские силовики убили 18 боевиков, ещё девятерых задержали. Власти заявили, что боевики были салафитами.

Как сообщили представители КНБ, расследование по данному теракту завершено. Всего было возбуждено 77 уголовных дел. Все они объединены в одно производство.

«21 фигурант заключен под стражу.10 отказников и 3 пособника находятся под защитой в связи с принятием мер безопасности. По делу назначено и проведено 215 различных судебных экспертиз и 26 исследований. В отношении ликвидированных 18 террористов принято решение о прекращении уголовного преследования за смертью, и они захоронены в соответствии с действующим законодательством. По согласованию с прокуратурой области срок следствия и сроки содержания под стражей подозреваемых судом продлены до 4-х месяцев. Всего в суд будут направлены 30 подозреваемых: 9 террористов, 18 недоносителей, 3 укрывателя. Следствие пришло к выводу, что акт терроризма произошел спонтанно под идеологическим влиянием и по призыву официального представителя ДАИШ (экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации и в ряде других стран — ИА REGNUM ), так называемого шейха аль-Аднани о совершении в месяц рамазан терактов в странах проживания», — сообщил Мынбаев.

Напомним, по данным американского издания The New York Times, 39-летний сириец Абу Мухаммад Аль-Аднани был убит в результате атаки беспилотника во время спецоперации в Сирии, проведенной египетскими военными.

Отметим также, что в Казахстане до января 2017 года действует «желтый» (умеренный) уровень террористической угрозы, в соответствии с которым правоохранительные органы республики несут службу в усиленном режиме.

Следует также добавить, что на днях в республике запущена «горячая» линия по терроризму. Власти рассчитывают, что люди, которым стало известно о вербовке людей в ряды террористов через интернет или о других фактах, представляющих угрозу для безопасности страны, будут сообщать об этом, позвонив на специальный короткий номер.