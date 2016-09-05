Санкт-Петербург, 5 сентября, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга с третьего раза одобрила ходатайство о проведении референдума против моста Кадырова. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 сентября в региональном отделении партии «Яблоко».

Игорь Павловский ИА REGNUM Мост через Дудергофский канал, названный именем Ахмата Кадырова

Теперь документ следует передать в Законодательное собрание, которое в течение 20 дней должно решить, стоит ли выносить на референдум вопросы, предложенные инициативной группой.

Один из вопросов в заявке инициативной группы звучит так: «Согласны ли вы с тем, что мост через Дудергофский канал в створе проспекта Героев в Красносельском районе Санкт-Петербурга не может иметь название «мост Ахмата Кадырова»?».

Помимо этого в Петербурге у жителей предполагается спросить, стоит ли учитывать мнение горожан при наименовании улиц и дорог, а также передать эти полномочия парламенту.

Как пояснил депутат Заксобрания Борис Вишневский, если ЗакС одобрит вопросы для референдума, в Горизбирком нужно будет сдать еще 72 тыс. подписей горожан, которые одобряют данную инициативу.

Напомним, это была третья попытка инициативной группы подать ходатайство на проведение референдума. Обе предыдущие провалились, так как Горизбирком сослался на неверно оформленные документы. В частности, второй раз предложение было отклонено, так как дата рождения одного из членов инициативной группы была указана с ошибкой — 31 января вместо 13 января.

Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга рекомендовала назвать в честь первого чеченского президента Ахмата Кадырова мост через Дудергофский канал на юго-западе города еще 30 мая. 16 июня 2016 года губернатор Георгий Полтавченко подписал соответствующее распоряжение о присвоении мосту имени Ахмата Кадырова.

Оппозиционные политики раскритиковали такое решение, подчеркивая, что Ахмат Кадыров не имеет никакого отношения к северной столице. Несколько краеведов и экспертов в области культурного наследия в знак протеста вышли из состава комиссии.

Стоит добавить, что губернатор северной столицы Георгий Полтавченко в 2014 году также замечал, что Ахмат Кадыров «не принимал непосредственного участия в жизни Петербурга, не жил и не работал в городе», однако сейчас поменял мнение и признал, что Кадыров заслуживает этого ввиду признания его Героем России (посмертно).