Киев, 5 сентября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. По состоянию на 1 сентября 2016 года международные резервы Украины составили 14 млрд 103 млн долларов. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает ИА REGNUM.

pixabay.com Мало денег

«За последние 12 месяцев резервы выросли на 12%, хотя в течение последних двух месяцев темпы их роста незначительны. Увеличение резервов в августе произошло за счет поступлений в пользу правительства в сумме 368,3 млн долларов США от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе НБУ один раз провел аукцион по покупке иностранной валюты из-за отсутствия ее избыточного предложения. При этом повышение спроса на валюту вынудило регулятор возобновить проведение аукционов по ее продаже с целью сглаживания избыточной волатильности курса гривны. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ за август составила 13,4 млн долларов. «305,8 млн долларов США направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в сумме (кроме платежей в пользу МВФ). В частности, 252,6 млн долларов США потрачено на обслуживание и погашение по государственным ценным бумагам. В августе правительство и Национальный банк оплатили обслуживание долга перед Международным валютным фондом 3,3 млн SDR (54,0 млн долларов США)», — информирует Нацбанк.

По данным НБУ, объем международных резервов Украины покрывает 3,6 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг Киева с «ССС+» до «СС» в связи с реструктуризацией выпуска облигаций по обязательствам в национальной валюте. «Администрация столицы Украины города Киева приняла решение об изменении срока погашения выпуска облигаций по обязательствам в национальной валюте, подлежащих погашению в декабре 2016 г., отсрочив дату погашения еще на один год. В соответствии с нашими критериями мы будем классифицировать это событие как эквивалент дефолта. В связи с этим мы понижаем наш рейтинг Киева с «ССС+» до «СС», что отражает наше мнение о практически неизбежном дефолте», — говорится в сообщении S&P.

Ранее, 28 июля Киевсовет аннулировал выкупленные облигации на суму 2 млрд 375 млн грн (89 млн долл). Это решение поддержали 97 депутатов.

В свою очередь, 5 сентября народный депутат Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что правительство Украины внесло на рассмотрение Рады бюджетную резолюцию на 2017 год на 3,5 месяца позже, чем это предусмотрено Бюджетным кодексом. «Кто дал право? Кто будет за это отвечать, что когда отправили парламент в отпуск, подали бюджетную резолюцию? И парламент разошелся, не приняв ключевого, стратегического документа. Почитайте ее… Это бюджетная резолюция окончательного уничтожения государства», — считает Тимошенко.

По ее словам, власть убивает страну «некомпетентностью, продажностью, коррупцией и, в том числе, марионеточной управляемостью извне». Тимошенко призвала правительство не делать вид, что «все идет так, как предусмотрено реформами».

Напомним, 13 июля правительство Украины внесло в Раду проект постановления «Об основных направлениях бюджетной политики на 2017 г. В бюджетной резолюции правительство заложило на 2017 год рост ВВП на уровне 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в конце августа — начале сентября 2016 года в Украине произошли сезонные колебания курса гривны. Премьер заверил, что ситуация на валютном рынке будет стабилизирована. «Ситуация будет абсолютно стабильна. Я думаю, что это сезонные колебания. Рисков для украинских граждан здесь нет, мы их не видим», — сказал Гройсман, комментируя снижение курса гривны.

Он считает, что ситуация вокруг национальной валюты пока не требует вмешательства властей. При этом Гройсман не видит объективных причин для обесценивания гривны. Премьер также заверил, что НБУ располагает достаточными запасами валюты. Кроме того, в сентябре МВФ может возобновить кредитование правительства Украины. «Мы ожидаем, что в сентябре мы продолжим сотрудничество (с МВФ — прим. ИА REGNUM )», — отметил Гройсман, уточнив, что размер транша составит более 1 млрд долларов.

Справка: 2 сентября котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке обвалились до уровня 26,62−26,69 грн за доллар. НБУ на 5 сентября понизил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки — до 26,63. 18 августа курс гривны был на уровне 25.08 грн за 1 доллар.