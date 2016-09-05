Киев, 5 сентября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. В Донбассе сохраняется относительное затишье. На некоторых участках фронта противоборствующие стороны изредка применяют 122 мм артиллерию, бронетехнику, минометы, гранатометы и стрелковое вооружение. Об этом 5 сентября сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и Украины, передает ИА REGNUM.

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Так, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, вчера на Донетчине в результате провокационного обстрела со стороны ВСУ погиб один боец ДНР.

«В результате целенаправленного обстрела территории ДНР получил тяжелое ранение один военнослужащий, который сразу же был доставлен в медицинское учреждение. Обстановка в ДНР остается относительно спокойной. Однако мы фиксируем увеличение количества обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ, несмотря на объявленное очередное перемирие. Всего за прошедшие сутки украинские силовики 49 раз открыли огонь в нарушение режима тишины», — рассказал Басурин.

При этом украинские силовики вели огонь из орудий калибром 122 мм, минометов калибрами 82 и 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. По словам Басурина, разведка ДНР обнаружила склад с боеприпасами в черте поселка Новогнатовка (под Волновахой, Донетчина). «В течение прошедших суток противник продолжил осуществлять мероприятия перегруппировки войск и наращивания сил и средств на отдельных участках линии соприкосновения. В черте пгт. Новоигнатьевка (в семи км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение склада с боеприпасами 30 омбр ВСУ», — сказал Басурин, добавив, что украинские войска осуществили подвоз боеприпасов и ГСМ в село Гранитное.

«В Новотроицком выявлено местоположение четырех 120 мм минометов», — уточнил Басурин.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что украинские войска разместили у линии соприкосновения по 12 единиц РСЗО «Град» и танков. «Обстановка вдоль линии соприкосновения остается контролируемой и имеет тенденцию к стабилизации, в течение суток режим прекращения огня соблюдался. Пользуясь перемирием, украинское руководство по-прежнему продолжает нарушать Минские соглашения по отводу запрещенного вооружения и осуществляет переброску вооружения и личного состава к линии боевого соприкосновения. Нашей разведкой выявлено, что ВСУ разместили в районе школы населенного пункта Валуйское (8 км от линии фронта) огневые позиции двух батарей РСЗО БМ-21 «Град» в количестве 12 единиц из состава реактивного дивизиона 28-й бригады. В районе н.п. Кряковка (5 км от линии фронта) выявлено сосредоточение танков в количестве 12 единиц из состава танкового батальона 93-й бригады», — подчеркнул Марочко.

При этом он сообщил, что военно-политическое руководство Украины продолжает подготовку к выводу добровольческих батальонов из Донбасса. «Это связано с невозможностью обеспечения режима прекращения огня со стороны националистических батальонов. Так, в район н.п. Станица Луганская для обеспечения безопасности в случае обострения конфликта между националистами и ВСУ прибыло подразделение из состава батальона специального назначения «Кировоград», — проинформировал Марочко.

В то же время Марочко рассказал, что в зоне «АТО» войска ЛНР зафиксировали пролеты реактивных самолетов ВВС Украины. Он прогнозирует «подготовку авиаударов по территории республики, как это было 2 июня 2014 года, когда истребитель СУ-25 нанес удар по парку и зданию администрации Луганска». «Несмотря на двухстороннее соблюдение режима тишины и прослеживаемую тенденцию к урегулированию конфликта на Донбассе путем мирного диалога, украинское руководство по-прежнему не исключает возможность силового варианта возвращения под свой контроль территорий народных республики», — подытожил Марочко.

В свою очередь, 5 сентября спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник заверил, что вчера в Донбассе восемь украинских солдат получили ранения.

«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения в Авдеевке. Кроме этого, еще четыре наших военнослужащих и один сотрудник Государственной налоговой службы Украины получили ранения в Станично-Луганском районе в результате взрыва гранаты в легковом медицинском автомобиле. Еще два военнослужащих получили ранения в Красногоровке из-за подрыва на взрывном устройстве», — сказал Мотузяник.

Он сообщил, что вчера в селе Новоалександровка Попаснянского района (Луганщина, под контролем ВСУ) ВС ЛНР один раз обстреляли позиции украинских войск из стрелкового оружия. Мотузяник отметил, что вчера активизировались боевые действия в промзоне Авдеевки (Донецкое направление), в частности ВС ДНР применяли минометы. «При этом вблизи Троицкого (Светлодарская дуга) произошло боестолкновение между силами «АТО» и бойцами ДНР. «После 15-минутного боя противник отступил. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось шесть вражеских обстрелов», — сказал Мотузяник. Он также проинформировал, что на Мариупольском направлении в Марьинке и на участке фронта Павлополь — Широкино ВС ДНР «применяли стрелковое оружие, гранатометы и бронетехнику». «Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 12 вражеских обстрелов», — уточнил Мотузяник. Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября источник в военном ведомстве ДНР заявил, что позиции армии ДНР в Докучаевске были обстреляны из 122 мм артиллерии ВСУ, минометов 82 и 120 мм калибров, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. «Около 20:00 4 сентября украинская сторона открыла огонь из артиллерии калибра 122 мм по окраинам Докучаевска», — рассказал военный. При этом под обстрел украинских войск попали позиции ДНР в Ясиноватой и селе Спартак (в районе аэропорта Донецка).