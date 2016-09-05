Москва, 5 сентября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Рост цен в России в августе 2016 года оказался нулевым. С начала текущего года потребительские цены увеличились на 3,9%, в годовом выражении это соответствует 6,8%, сообщает Росстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По данным статистического ведомства, в августе годовая инфляция в России затормозилась, хотя в июле она составляла 7,2%.

Напомним, ранее глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявлял, что августовский уровень инфляции приблизился к нулю и даже не исключал дефляции по итогам последнего летнего месяца в 0,2%. По базовому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2016 году в России должна составить порядка 6,5%. При сохранении нынешней конъюнктуры она может снизиться даже до 6%.