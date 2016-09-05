Москва, 5 сентября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В Москве начата бесплатная вакцинация от сезонного гриппа у 12 станций метро. Возле специально оборудованных санитарных машин в течение всего дня собираются очереди из желающих. В мобильных прививочных пунктах работают посменно 3−4 медицинских сотрудника. Сам прием у врачей занимает порядка 5−10 минут: перед прививкой каждого пациента спрашивают на наличие заболеваний и противопоказаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Врач-терапевт Вусала Адыгезалова у мобильного прививочного пункта

Как отметила в комментарии корреспонденту ИА REGNUM врач-терапевт Вусала Адыгезалова к противопоказаниям, в первую очередь, относят аллергическую реакцию на куриный белок. «Прививку не следует делать тем, кто чувствителен к белку куриных яиц или к другим компонентам вакцины», — пояснила она, добавив, что вакцинация против сезонного гриппа способна предупредить заболеваемость, но не гарантирует полную защиту.

Врач уточнила, что пациентам вводят отечественный препарат «Гриппол Плюс», который выпускается в индивидуальных шприцах. Она также сообщила, что медики имеют право проводить вакцинацию только с письменного согласия желающего. При этом, возраст пациента должен быть старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

По итогу, всем привитым выдают специальный сертификат. «Этот документ является доказательством того, что вам сделали прививку», — подчеркнула Адыгезалова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бесплатная вакцинация от гриппа в мобильном прививочном пункте у станции метро ВДНХ

Сами москвичи, участвующие в акции у метро ВДНХ, в комментарии ИА REGNUM сообщили, что такой формат проведения вакцинации в городе имеет преимущество перед традиционным способом. «Обычно, чтобы пойти и сделать прививку нужно много времени. Надо пойти в поликлинику, прийти на прием к терапевту, получить направление, — это долгий процесс. А тут все быстро и удобно. Время уходит только на очередь, а сам процесс быстрый. Особенно хорошо, что можно сделать прививку по дороге к метро», — поделился своими впечатлениями москвич Андрей Крушинский.

С таким мнением согласился и житель столицы Никита Тимофеев: «Я узнал об этой возможности совершенно случайно. Я мимо проходил утром и увидел машину. Сначала подумал, что это «скорая», но потом прочитал надпись, затем почитал в метро, что в городе проводят такую акцию. И решил на обратном пути воспользоваться возможностью». Тимофеев уточнил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что ежегодно не прививается, однако в этом году решился из-за участившихся случаев заболевания своих знакомых.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бесплатная вакцинация от гриппа в мобильном прививочном пункте у станции метро ВДНХ

А пациентка Ольга Низовская вообще никогда не делала прививку от гриппа: «Я бы и не пошла в поликлинику, это долго. А тут можно сделать за пять минут, почему бы и не попробовать».

Напомним, ранее пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что за первые два часа работы 5 сентября в мобильных прививочных пунктах прошли вакцинацию порядка 200 человек.

В ведомстве уточнили, что сделать прививку можно у входа станций метро: Теплый стан, Бауманская, Тульская, Домодедовская, Царицыно, Перово, Речной вокзал, Преображенская площадь, ВДНХ, Петровско-Разумовская, Тушинская, Молодежная. С понедельника по пятницу мобильные прививочные пункты работают с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 18:00, в воскресенье — с 9:00 до 16:00.

Акция продлится до 1 ноября 2016 года. С 12 сентября список станций метро увеличится еще на 12: санитарные машины поставят возле Павелецкой, Дмитровской, Киевской, Белорусской, Планерной, Семеновской, Пражской, а также прививать будут возле входа станций Алтуфьево, Новокосино, Люблино, Ясенево и Новогиреево.

Ранее пресс-секретарь начальника столичной подземки Андрей Кружалин сообщил, что станции отбирали по принципу, чтобы прививочные пункты не мешали пассажиропотоку.