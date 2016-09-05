Курган, 5 сентября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Избирком Курганской области опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы РФ седьмого созыва.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

От Курганской области, которой достался при «нарезке» округов один мандат, баллотируются девять человек. Причём трое из них проживают в других регионах.

Что интересно, кандидат Андрей Юсупов от партии «Родина» проживает в Москве. Однако не имеет ни доходов, ни недвижимости, ни транспортных средств. Кроме того, по данным избиркома, он якобы не отразил пять банковских счетов, на которых оказалось без малого 5 тыс. рублей.

Анар Тугушев из Казани представляет «Коммунистов России». Доходов он в прошлом году также не получал, однако владеет в Татарии квартирой на 31,7 кв.м. и двумя автомобилями — грузовиком ГАЗ 2705 (2003 г.) и ГАЗ — 3102 (2006 г.). На его банковских счетах всего 10 рублей.

Другой кандидат «со стороны», Андрей Ильчик из «Справедливой России», получил в минувшем году доходы от ООО «Русская трапеза» в сумме 80 тыс. рублей. При скромном доходе владеет четырьмя квартирами в Тюменской области: на 18 847 кв.м., 98 кв.м., 5435 кв. м. и 12 683 кв.м. Плюс у него есть жильё на 206,5 кв.м. и 127 кв.м. там же. Владеет двумя автомобилями NISSAN MURANO 3.5 (2010 г.) и LAND ROVER DEFENDER 90 (2008 г.). Кстати, проживает в Тюмени.

А вот зауральцы свои доходы от земляков даже при огромном желании не спрячут. Единственный представитель в Госдуме от Зауралья Александр Ильтяков из «Единой России» получил парламентские доходы, от Курганской сельхозакадемии и «Сбербанка России» в сумме 4 млн 831 тыс. рублей. У него шесть земельных участков в Зауралье на 1230, 16, 910, 12, 23 и 8 соток. Две квартиры в Курганской области — 244 и 18 кв.м. Помимо трех крупных нежилых помещений, владеет автомобилями TOYOTA ALPHARD V (2003 г.); TOYOTA GRAND HIACE (1999 г.); квадроциклом YAMAHA YFM700FWAD, мотовездеходом. На банковских счетах у него более 600 тыс.рублей. Владеет акциями мясокомбината «Велес». И является самым состоятельным кандидатом в депутаты Госдумы РР седьмого созыва.

На втором месте по благосостоянию также депутат, но областной думы Зауралья, Василий Кислицин из КПРФ получил в Курганском университете, в Пенсионном фонде России по Кургану, «Сбербанке России, правительстве области и Курганской областной думе в прошлом году 1 млн 663 тыс. рублей. Владеет земельным участком в 10 соток и квартирой в 63 кв.м. На его банковских счетах порядка 50 тыс. рублей.

Александр Самойлов из партии «Патриоты России» получил доход не только от своего партийного отделения, но и курганского отделения «Единой России». Плюс доходы от Министерства обороны, «Сбербанка России» и администрации города Кургана. И все это на сумму 574 тыс. рублей. Владеет квартирой на 62 кв.м. и автомобиль «Тойота Королла» (2013 г.). На его банковских счетах чуть более 100 тыс. рублей.

Юрий Ярушин из ЛДПР получил прошлом году доходов от «Курганского трансформаторного завода», Курганской областной думы, ООО «Автосити+» 686 тысяч рублей. Он совладец земельного участка в Зауралье на 11 соток и жилья на 91 кв.м. Также в его собственности автомобиль LADA 217 030 (2008 г.). Нашего банковских счетах порядка 33 тысяч рублей.

Виктор Севостьянов из партии «Зеленые» получил доходы в прошлом году от Пенсионного фонда МВД 227 тыс. рублей. Владеет квартирой на 18 кв.м. и автомобилем HINO (1993 г.). На банковских счетах у него менее 10 тыс.рублей.

Дмитрий Фельдшеров из «Яблока» получил в минувшем году доходы от Курганского госуниверситета, деткого юношеского центра, департамента образования и науки Курганской области 434 тысячи рублей. На нем не зарегистрировано ни недвижимости, ни транспортных средств На банковских счетах у него чуть более 100 тыс. рублей.

Напомним, выборы намечены на 18 сентября этого года.