Воронеж, 5 сентября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Все избирательные участки на территории Воронежской области будут оборудованы web-камерами. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, было заявлено на оперативном совещании в правительстве региона 5 сентября.

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Как сообщил председатель избирательной комиссии Воронежской области Владимир Селянин, всего в регионе работают 39 территориальных избирательных комиссий, 1711 участковая избирательная комиссия. Дополнительно создано шесть участковых избирательных комиссий в местах временного пребывания избирателей. Выдача открепительных удостоверений осуществляется в территориальных избирательных комиссиях с 3 августа, а с 7 сентября в участковых избирательных комиссиях — по данным на конец августа их было выдано около 2,5 тыс. В выборах примут участие 25 тысяч впервые голосующих молодых избирателей.

Как сообщается, на всех избирательных участках региона установят web-камеры: изначально сообщалось, что видеонаблюдение появится только на участках на территории Воронежа как города-миллионника.

18 сентября в Воронежской области, как и по всей России, состоятся выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва. На выборах думы шестого созыва, в 2011 году, явка в Воронежской области составила 64,3% избирателей. 49,5% из них проголосовали за «Единую Россию», 21,8% за КПРФ, 14,4% за «Справедливую Россию» и 8,8% — за ЛДПР.