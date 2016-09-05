Красногорск, 5 сентября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. С 2016 по 2018 годы в Московской области запланировано строительства 56 общеобразовательных учреждений. В общей сложности в новых школах будет создано порядка 37 тысяч учебных мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.

Александр Дейнека. Стройка (фрагмент). 1949

По словам министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова, из 110 школ, запланированных к строительству еще в 2013 году, были введены и открыты уже 69 школ, в которых занимаются более 34 тысяч учеников.

«Всего по данной госпрограмме в 2016 году у нас запланировано сдать 25 школ и 2 пристройки спортивного назначения. 14 из них уже открылись и до конца года планируется ввести еще 11 школ в Ленинском, Наро-Фоминском, Одинцовском и Раменском районах, а также в Реутове, Химках, Домодедове, Коломне и в Подольске. Также по программе, в планах на 2017 год, построить еще 22 общеобразовательных учреждения, а в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 9 школ. Это является серьезным шагом в части ликвидации вторых смен в школах», — пояснил Пахомов.

Он также отметил, что переход на одну смену позволит детям и родителями рационально распределять время для занятий, отдыха и дополнительного образования.

Напомним, 1 сентября 2016 года 14 школ и две пристройки, построенных в рамках государственной программы «Образование Подмосковья», приняли 12 тысяч школьников в Балашихе, Долгопрудном, Домодедово, Звенигороде, Королеве, Мытищах, Химках, а также в Красногорском и Ленинском районах.