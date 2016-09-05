Калуга, 5 сентября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Отчёт об исполнении городского бюджета Калуги за 1 полугодие 2016 года был заслушан сегодня, 5 сентября, на заседании комитета по правовому обеспечению местного самоуправления городского парламента под председательством депутата Александра Одиночникова.

Пресс-служба городской Думы Калуги На заседании комитета по правовому обеспечению местного самоуправления

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, по доходам бюджет областного центра был исполнен в сумме 5 млрд 52 млн рублей, что составляет 49,5% от плановых показателей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 1,9 млрд рублей, 720 млн рублей получено за счёт налога на доходы физических лиц, 468 млн рублей — за счёт налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, 157 млн — земельного налога, 151 млн — единого налога на вменённый доход и 178 миллионов рублей — от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности.

3,1 млрд рублей получено городом в виде субсидий из областного и федерального бюджетов. Недоимка в бюджет составила 139,4 млн. рублей.

Между тем, по расходам бюджет Калуги за первое полугодие исполнен в сумме 4 млрд. 802 млн. рублей, что составляет 47,4% от плановых показателей. Основанная часть бюджетных расходов направлена на финансирование социальной сферы: заработную плату работников бюджетных учреждений, бюджетные ассигнования на образование, социальную политику, культуру и спорт.

На эти цели было выделено 2 млрд 953 млн рублей — 61,5% всех расходов бюджета. На финансирование расходов в области образования направлено 1,8 млрд. рублей, на реализацию социальной политики — 844 млн рублей, на развитие культурной сферы — 95 млн рублей, на развитие физической культуры и спорта — 52,6 млн рублей.

714 млн рублей выделено на строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог, 33 миллиона рублей — на благоустройство дворовых территорий. На благоустройство территории города израсходовано 291,3 млн рублей, 101,2 млн рублей выделено на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 241,8 млн рублей — на расселение аварийного жилья. Отчёт был одобрен членами комитета.

На заседании были одобрены поправки в решение городской Думы «Об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги». Полномочия управления приводятся в соответствие с федеральным и региональным законодательством. Кроме того, в целях ограничения доступа к расселённым многоквартирным жилым, относящимся к объектам культурного наследия, в функции управления включается обязанность по обеспечению сохранности данных объектов.

Всего в Калуге 29 домов, подлежащих расселению и признанных объектами культурного наследия, восемь из них расселены, ещё один находится в стадии расселения. После дополнения полномочий управления экономики, будет заключён договор с частными охранными предприятиями по обеспечению сохранности объектов вплоть до передачи их инвестору.

«Это правильное и своевременное решение, — отметил депутат Евгений Каменарович, — очень часто заброшенные дома становится пристанищем для антисоциальных элементов, нередко в них возникают пожары, всё это вызывает опасения у местных жителей, теперь хотя бы частично эта проблема будет решена».